Østjysk kandidat til Danskernes Idrætspris fundet

På Fodboldlinjen Randers møder morgenfriskere teenagere op året rundt for at træne.

Kl. 6.15 er de klar til at indtage grønsværen, og tilbuddet har nu fået et gevaldigt rygklap.

Interessen er det vigtigste og ikke evnerne. Det er et tilbud til alle, som brænder for fodbolden. Karsten Krogh Madsen, koordinator, Fodboldlinjen Randers

Fodboldlinjen Randers er indstillet som det østjyske bud på Danskernes Idrætspris 2018.

- Vi føler selv, at vores tilbud er helt unikt, og det glæder os meget, at vi får den her anerkendelse, siger Karsten Krogh Madsen, som er koordinator på Fodboldlinjen Randers, til TV2 ØSTJYLLAND.

De boldglade randrusianere er med nomineringen en del af kampen om 100.000 kroner.

Læs også Danmarks bedste arbejdsplads ligger i Østjylland

Bag prisen står e-Boks, DR P4 og Danmarks Idrætsforbund (DIF).

På deres vej til finalen har fodboldlinjen slået Café Klubånd i Beder-Malling og Aktiv Ø på Endelave.

Annika Sofie Herame fra 7.F på Vestervangsskolen står glædeligt tidligt op for at spille fodbold.

Fodboldlinjen Randers var blandt de tre udvalgte på baggrund af følgende begrundelse.

- Det er er imponerende, at man kan få teenagere til at møde frivilligt op kl. 6.30 året rundt for at hygge sig med fodbold. Fedt, at det er for alle og ikke kun for dem, der i forvejen går til fodbold, på den måde kan alle være med og få en god oplevelse og mødes på tværs af skoler, lød dommerpanelets begrundelse.

Panelet bestod af Anne-Marie Dorte Rindom, sejler og EM-, VM- og OL- medaljevinder, Christian Nicolai Ørum-Petersen, repræsentant for den lokale DIF-idræt og bestyrelsesformand i Dansk Klatreforbund og Kasper Thulstrup, journalist ved DR P4 Østjylland.

Tilbud til bredden

250 elever fordelt på syv folkeskoler er en del af Fodboldlinjen Randers.

Eleverne går i 6. til 9. klasse.

- Interessen er det vigtigste og ikke evnerne. Det er et tilbud til alle, som brænder for fodbolden, og vi adskiller os fra andre steder, da det her er meget mere bredde, siger Karsten Krogh Madsen.

Folkene bag fodboldlinjen håber, at andre kan finde inspiration i deres måde at gøre tingene på.

Ved at de unge får lov til at dyrke en interesse, så opnår man nemlig positive sideeffekter.

- Vi bruger fodbold som både parameter for udvikling på fodboldbanen, men også uden for. Essensen er, at man skal være optaget af elevernes interesse, og så byger man på det. Det vil sikkert kunne lade sig gøre med mange andre interesseområder også, forklarer Karsten Krogh Madsen.

Danskernes Idrætspris offentliggøres ved DR’s show SPORT 2018 d. 5. januar 2019.

Læs også VIDEO: De her børn er mere morgenfriske end de fleste

Karsten Krogh Madsen spår Randers Fodboldlinje gode chancer i det endelige kapløb, selvom det bliver svært.

- Jeg synes, at vores projekt er unikt. Der er dog andre, som tidligere har vundet med fodbold, så det er måske en lille ulempe, men vi tror på det, slutter Karsten Krogh Madsen.