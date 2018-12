Østjysk hospital udvider med knap 11.000 kvadratmeter

Fem nye operationsstuer, en intensivafdeling, en opvågningsafdeling og to nye sengeetager udelukkende med en-sengs stuer. I alt knap 11.000 kvadratmeter nyt hospitalsbyggeri.

Det er de faciliteter, som Regionhospitalet i Horsens i dag indvier. Nye Nord er navnet, og det forventes at stå klar til at tage imod patienter til foråret.

- Det er en tiltrængt udvidelse af vores areal, da vi allerede i dag har pladsproblemer samtidig med, at vi ser ind i en befolkningstilvækst. Så det kommer til at betyde, at vi får langt bedre forhold for patienterne, siger hospitalsdirektøren, Lisbeth Holsteen Jessen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Både en fordel for patienten og personalet

Og det er ikke bare en lille udvidelse, som hospitalet har gennemgået. De 10.900 kvadratmeter svarer til en næsten 20-procent-udvidelse af hospitalets areal, fortæller Lisbeth Holsteen Jessen.

Blandt nyskabelserne i Nye Nord er blandt andet det nye afsnit 'Operation og Opvågning', som bygger på samme-dags-kirurgi. Det vil sige, at patienter, som skal have foretaget et større kirurgisk indgreb, fremover kan møde direkte ind i afsnittet og gå derfra igen samme dag.

Det er ifølge Lisbeth Holsteen Jessen både en fordel for patienten og personalet.

- Fagpersonlet bliver samlet omkring patienten, så de ikke skal flyttes rundt. Det giver mindre ventetid, og patienten kan komme hurtigere hjem. Samtidig giver det personalet mulighed for at have en bedre dialog med patienten og hinanden, forklarer hun.

Foto: Regionshospitalet Horsens.

Vigtigt at udvikle områdets sundhedstilbud

Hospitalets optageområde dækker på nuværende tidspunkt Horsens, Hedensted, Skanderborg og Odder Kommune. Det er derfor, ifølge borgmester i Horsens Kommune, Peter Sørensen (S), en rigtig god investering med udbyggelsen.

- Vi er et optageområde, som rækker langt. Derfor er jeg meget tilfreds med, at man udvikler og investerer i at levere et godt sundhedstilbud til endnu flere borgere, siger han.

Det giver, i følge Peter Sørensen, nemlig bedre rammer for både borgere og medarbejdere, som bor i området.

- Det er jo også en stor arbejdsplads i Horsens, siger han.

En del af et større renoveringsprojekt

Nye Nord er det største af en række bygge- og moderniseringsprojekter, som frem mod 2025 skal føre Regionshospitalet i Horsens op til nutidige standarder.

Når Nord forhåbentlig er i fuld drift til foråret, så kan renoveringen af hospitalets højhus og anden udvidelsesfase af Akutafdelingen gå i gang.

- Med Nye Nord tager vi et stort skridt i retning af et fremtidssikret akuthospital med alle moderne faciliteter til udredning og behandling af både akutte og planlagte patienter, siger hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen.