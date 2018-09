Østjysk guitarist i finalen: Kan blive verdens bedste amatør

Man skal have styr på ørene, fingrene teorien og følelsen bag, hvis man skal spille guitar ligesom Stig Trip. Han er nemlig en af de tre guitarister, der dyster om titlen som verdens bedste amatør på det seksstrengede instrument.

Læs også Hør de rørende sange: Kendt musiker heler sorg med musik

- Jeg har lavet nogle videoer på YouTube og Facebook, og de er faktisk blevet set ret meget. Især i udlandet, siger guitaristen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er ligesom et stempel på, at det, jeg gør, er godt. Stig Trip, Guitarist of the Year-finalist

Han er uddannet på musikkonservatoriet i Aarhus, og til hverdag underviser han på en musikskole. Og nå ja, så konkurrerer han i øvrigt i konkurrencen Guitarist of the Year, hvor han er en af de tre finalister.

- Det, jeg gerne vil, er måske at blive set eller hørt af andre. Og det, tænkte jeg, ville være en god mulighed for at blive hørt, hvis jeg meldte mig ind i en konkurrence.

Et nyt guitar-håb

Det er hverken Eric Clapton eller Slash, der står mellem Stig Trip og førstepladsen. Konkurrencen er nemlig for amatørguitarister.

Fender Stratocasteren her er en af de guitarer, der skal med til finalen i London.

- Det er dem, der måske kan være et guitar-håb og komme frem og vise, hvad de dur til, siger spadespilleren til TV2 ØSTJYLLAND.

De to andre finalister er Gabriel Cyr fra Canada og Flo Naegeli fra Tyskland. De har alle deltaget ved at sende en video ind til dommerne, og det har nu givet dem en plads i finalen.

- Jeg prøver at tænke lidt nyt på guitaren også. Jeg prøver i hvert fald at være lidt original i de ting, jeg laver. Jeg tror også, det er en af grundene til, at jeg er kommet i finalen, siger Stig Trip.

Der er fart over fingrene, når Stig Trip øver skalaerne.

Selvom musikeren er ydmyg omkring at være nået til finalen trods mange deltagende talenter, så vil han mægtig gerne vinde konkurrencen.

Læs også ’Toppen af poppen’-sanger fra Aarhus: Lærte det på den hårde måde

- Det er ligesom et stempel på, at det, jeg gør, er godt. Det kan give flere lyttere og flere, der gerne vil følge mig, og det er jo det, jeg gerne vil. Jeg vil gerne blive hørt, for det jeg laver, siger Guitarist of the Year-finalisten.

Den endelige finale foregår i med et stort show i London den 29.september.