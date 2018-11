Østjysk friskole nyder succes: - Det har krævet blod, sved og tårer

På Midtdjurs Friskole i Nimtofte indviede de i dag deres spritnye naturfagslokale.

- Det er en stor dag, det hele er renoveret med udsugning, gas, strøm og alt muligt, fortæller Christine Høeg Johansen, konstitueret skoleleder på Midtdjurs Friskole til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er fedt, fordi alle kender alle på sådan en friskole, vi har et virkelig godt sammenhold. Nicolai Møller Clemmensen, 7. klasse, Midtdjurs Friskole.

Friskolen har været en stor succes, siden den åbnede i 2010. Dengang med klassetrin fra 0. til 6.

I dag er der også udskoling og tilmed børnehave og vuggestue.

Eleverne på Midtdjurs Friskole eksperimenterer i øjeblikket med robotter.

Tal fra Dansk Friskoleforening viser, at ni østjyske friskoler er etableret som direkte konsekvens af folkeskolelukninger siden år 2000.

Og eleverne på Midtdjurs Friskole er ikke i tvivl om, hvorfor de er glade for deres skole.

Her kan man se de østjyske friskoler, som er etableret efter skolelukninger siden år 2000.

- Det er fedt, fordi alle kender alle på sådan en friskole, vi har et virkelig godt sammenhold. Jeg vil gerne gå her helt op til 9. klasse, for det er bare fedt, siger Nicolai Møller Clemmensen fra 7. klasse til TV2 ØSTJYLLAND.

Inspirerer andre

Fra august 2019 forsvinder overbygningerne flere steder i nabokommunen Norddjurs, da der skal spares penge.

Det går blandt andet ud over Ørum Skole.

I det områder undersøger man derfor i øjeblikket muligheden for at oprette en friskole.

Torben Lund, talsmand for Friskole i Midten, fortæller hvorfor de i området omkring Ørum i øjeblikket viser stor interesse for at etablere en ny friskole.

- Vi er bange for, at man måske vil lukke vores folkeskole, og vi vil gerne have, at vores børn kan være i nærmiljøet. Vi har nu lavet en forældreundersøgelse, og af dem som har svaret, er 85 procent positive, fortæller Torben Lund, talsmand for Friskole i Midten, Til TV2 ØSTJYLLAND.

Forældrene bag det mulige nye friskole-initiativ har været på besøg hos Midtdjurs Friskole.

Hvis alt går efter planen, så håber forældrene fra Ørum og omegn, at de kan slå dørene op til en ny friskole fra august 2020.

Hård opstart

Erfaringerne fra Midtdjurs Friskole viser, at det kræver en masse samarbejde for at få et friskole-projekt til at lykkes.

- Det kræver rigtigt meget arbejde både fra lærersiden, men også fra forældresiden at få sådan noget her op at stå, siger Christine Høeg Johansen.

Hun er dog ikke i tvivl om, at hun til hver en tid vil anbefale andre at kaste sig ud i sådan et projekt.

- Har man mod på at starte en friskole, så skal man gøre det. Man skal være indstillet på blod sved og tårer, for det bliver en del af hverdagen. Men lige så snart man kommer i gang, så vil man også blive båret af den glæde, der er ved at få ting op at stå og at lykkes, fortæller Christine Høeg Johansen.

En virksomhed

Der er lige nu 340 medlemsskoler i Dansk Friskoleforening.

De er alle meget forskellige i følge Peter Bendix Petersen, formand for Dansk Friskoleforening.

Det handler om at fortælle, hvorfor man gerne vil lave sin skole. Hvad er det for nogle værdier, der ligger til grund for det. Peter Bendix Petersen, formand, Dansk Friskoleforening.

Og det unikke er netop vigtigt, når man vil oprette en friskole.

- Det handler om at fortælle, hvorfor man gerne vil lave sin skole. Hvad er det for nogle værdier, der ligger til grund for det. Hvad er det for en form for undervisning, man gerne vil lave. Det skal man have fortalt forældrene om, siger Peter Bendix Petersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Han påpeger også, at det kræver enormt meget tid fra forældrene, førend man kan stable et sådan projekt på benene.

Peter Bendix Petersen, formand for Dansk Friskoleforening, fortæller om hvad man skal være opmærksom på i processen med at opstarte en friskole.

Man skal ligeledes være dygtig til at trække på hinandens forskellige kompetencer, da det kan være en kompleks størrelse at starte en ny skole.

Faktisk er det som at drive en virksomhed.

- En friskole er jo en professionel institution. Det vil sige, at man skal sætte sig ind i love og regler, og man skal være dygtig til administrere. Det handler også om ledelse, siger Peter Bendix Petersen.