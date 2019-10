Østjysk firma i kæmpe fusion: Skaber fyrtårn i milliardbranche

Den østjyske virksomhed LMO fusionerer med fynske Centrovice. Virksomhederne lever af at rådgive landmænd om blandt andet regnskab, skat, økonomi og jura og bliver nu branchens absolutte fyrtårn med 600 medarbejdere.

Østjyske LMO er ejet af en række landboforeninger og har blandt andet kontorer i Søften, Horsens og på Samsø. Her vil den nye fusionerede virksomhed også fortsætte med at høre hjemme.

- Vi går sammen, fordi det er det rigtige at gøre både rent rådgivnings- og forretningsmæssigt. Med fusionen kan vi fastholde vores nærhed til vores kunder lokalt, og samtidig sikrer vi en større bredde af medarbejdere, som i endnu højere grad får mulighed for at blive branchens specialister frem for generalister, siger Torben Lyngsøe Povlsen, der er bestyrelsesformand for Centrovice.

LMO's bygning i Søften Foto: Google Maps

Presset branche

LMO har eksisteret i lidt over 11 år og fusionerer med sin fynske konkurrent til november, som resultat af en presset branche.

- Fusionen er rettidig omhu i en branche, som er præget af mange konkurrenter om et svindende antal kunder. Nu bliver vi den største og stærkeste i branchen, og det giver nogle rigtig spændende forretningsmæssige perspektiver og synergier for os - både på kundesiden og på vores muligheder for at investere i digitale løsninger, forklarer Nis Kristian Hjort, der er bestyrelsesformand i LMO.

Flere kompetencer

Det bliver LMO´s nuværende direktør, Jan Winther, som kommer til at stå i spidsen for det nye fusionerede selskab.

- Det er en enormt spændende aktør, vi sammen skaber, og der er ingen tvivl om, at vi kan gå endnu skarpere ind i vores kerneområde, som er landbrugsfaglig rådgivning, siger han.

- Tidligere havde vi hver vores styrker, og nu kan vi i endnu højere grad tilbyde full-service-rådgivning til vores mange tusinde kunder, uanset om det handler om økonomi, skat, strategi eller generationsskifter i store og små virksomheder. Det er vi overbeviste om, at vores kunder på Fyn og i Jylland kan se værdien af.

Fusionen er betinget af, at den vedtages på en ekstraordinær generalforsamling i Centrovice den 4. november.