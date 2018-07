Østjysk by den varmeste: Her nåede man over 31 grader

Hedebølgen er nu over os, og især Østjylland har haft temperaturer i den høje ende lige omkring eller lidt over 30 grader. Indtil nu har Horsens med 31,1 grader i eftermiddag været landets varmeste.

Det fortæller den vagthavende hos DMI til TV2 ØSTJYLLAND.

Der var lige en periode, hvor temperaturen peakede og nåede de 30,6 grader. Det har været generelt for Østjylland, at der her har været varmest. Frank Nielsen, DMI

- Der var lige en periode, hvor temperaturen peakede og nåede de 31,1 grader. Det har været generelt for Østjylland, at der her har været varmest, siger Frank Nielsen fra DMI.

Hvorfor det så lige netop er i Horsens, at der har været varmest, skal ifølge ham findes i kombinationen af lokale luftstrømninger.

Læs også Fjóla fik uventet besøg: Pludselig stod leguan i stuen

I eftermiddag har der nemlig været svage briser fra øst ude over vandet ved Horsens og en svag vestenvind vest for byen.

Børnene nød dagen på stranden ved Horsens.

Tropenat i vente

- Så har der været en form for konvergens-linje i Horsens, hvor luften har været helt stille, og det har lige fået temperaturen den sidste grad op, forklarer Frank Nielsen.

Luften har været helt stille, og det har lige fået temperaturen den sidste grad op. Frank Nielsen, DMI

Morgenen begyndte ellers skyet især i det jyske, men så brød solen igennem og sendte temperaturerne til vejrs over hele landet.

Dermed har vi årets 52. sommerdag og årets tredje tropedag. Det kaldes en tropedag, når temperaturen når op på 30 grader et eller flere steder i landet.

Læs også Vandværker presset i varmen: Folk lærer at sænke deres forbrug

I nat er der flere steder en tropenat i vente, hvor temperaturen ikke kommer under 20 grader.

Hedebølgen ventes at kulminere torsdag og fredag med temperaturer lokalt op til 33 grader.