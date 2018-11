Østjyske betjente: Det kan tage et år, inden vi kommer i gang med en sag

Som det fremgår af artikler og nyhedsindslag, der har været bragt på i ugens løb, er mange dagligvarebutikker rundt om i landet plaget af grove og uhæmmede tyverier, som er eskaleret i de senere år.

Butiksejerne er utilfredse med, at politiet sjældent rykker ud ved butikstyverier, og at sagerne ikke tages alvorligt. Af samme grund er mange butikker holdt op med at anmelde tyverier.

Der er bunker af sager, og de samler ofte støv, lyder det fra kriminalassistent Freddy Ladefoged fra Østjyllands Politi.

Reaktionen fra Rigspolitiet har hidtil været, at man ikke helt kan genkende det billede, der tegnes af politiets manglende indsats.

Men i forbindelse med TV 2s dokumentar 'Hvor er politiet?' står flere menige betjente frem og bakker de frustrerede butiksejere op. Meget har ændret sig efter politireformens indførelse for ti år siden, lyder det.

En af de betjente, der har valgt at står frem, er kriminalassistent Freddy Ladefoged fra Østjyllands Politi. Her mærkes det, at ressourcerne i de senere år har været knappe, når det gælder den borgernære indsats.

- Der er jo bunker af sager alle steder, og der sker mange gange det, at disse sager bliver op til et år gamle, inden vi når at tage hul på dem, afslører den pensionsmodne kriminalassistent og tilføjer:

- Det er jo rigtig pinligt for politimanden at ringe til en borger et år efter og sige: Nu skal vi lige stille nogle spørgsmål til din sag.

De menige betjentes selvkritik underbygges af politiets egne tal for sagsbehandlingstiden ved butikstyverier.

I 2007 gik der i gennemsnit 10,8 dage, fra politiet modtog en anmeldelse om butikstyveri, til de havde rejst sigtelse i en sag. Mens snittet i 2017 er mere end fordoblet til 26,7 dage.

VIDEO: Ejeren af Gunzone i Aarhus har gentagne gange oplevet tyveri i butikken. Han er træt af, at politiet ikke hjælper ham.

Butiksbestyrer: - Venter på syv måneder gammel tyverisag

En af de butiksdrivende, som på egen krop mærker de lange sagsbehandlingstider på tyverier, er købmand Tommy Helmer Andreasen fra Randers.

- Jeg har sager liggende, som er et halvt år gamle, og hvor jeg har bevismateriale, som ikke er opklaret. Så nej, jeg synes ikke, politiet gør nok for at opklare tyverierne, siger han.

Aktuelt har Tommy Helmer Andreasen to tyverisager liggende hos politiet. Den ene anmeldelse er fra juni, og den anden er fra april. Sidstnævnte er altså over syv måneder gammel.

I begge tilfælde har politiet fået tilbudt tydelige overvågningsbilleder med registreringsnummer af tyvenes bil. Men først i sidste uge hentede politiet overvågningsmaterialet til det ene af tyverierne.

- Det har jeg det rigtig træls med, erkender den randrusianske købmand på godt østjysk.