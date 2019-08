Østjyllands svar på Silicon Valley: Studerende fra hele verden lærer om dansk vand

Østjylland er Danmarks svar på Silicon Valley, når det kommer til virksomheder, der beskæftiger sig med vand.

Derfor har en række østjyske virksomheder, forsyningsselskaber og Aarhus Universitets i disse uger inviteret 45 studerende fra hele verden til kursus på Låsby Kro.

Her lærer de studerende om, hvordan vi her til lands håndterer vores grundvand, drikkevand og spildevand.

45 studerende er i august samlet på kurset Advanced Water Cycle management course.

- Kurset går ud på at skabe nogle ambassadører. Altså nogle unge mennesker, så forstår vandets sammenhæng. De studerende der kommer fra udlandet, skal gå hjem med en viden om, hvordan man driver bæredygtig vandforsyning, og hvordan man behandler vandet på en bæredygtig måde. Og de danske studerende, skal vi også have sendt ud i verden, så de kan være med til at gøre en forskel, siger Michael RamlauHansen, der er initiativtager for kurset Advanced Water Cycle management course, til TV2 ØSTJYLLAND.

Og ifølge Michael Ramlau kan de østjyske virksomheder lærer de udenlandske studerende en masse om, hvordan vand skal håndteres.

- Vi er i Danmark noget nær verdensmester i at håndtere vandet på en bæredygtig måde. Vi er dem, der spilder mindst vand i verden, og vi udnytter spildevandet til at skabe energi og varme, og det er den viden, vi gerne vil have ud over landegrænsen, siger han.

De 45 studerende kommer blandt andet fra Malaysia, Sydafrika, Portugal, Litauen og Tyskland.

På kurset lærer de studerende, hvordan vi finder vandet, hvordan vi får det bragt frem til forbrugerne, hvordan vi undgår at spilde mest muligt, hvordan vi samler brugt vand op, hvordan vi får udnyttet ressourcer i spildevand, og hvordan det rene vand bliver ledt ud i naturen igen.

Én af deltagerne er Greg Brill, som kommer fra Sydafrika.

- Kurset har været fantastisk. I hvert fald fra mit synspunkt. Jeg har haft mest med politik og regulativer at gøre, men kurset her har meget mere fokus på den tekniske viden, hvilket har været en stor øjenåbner for mig. Og det er værdifuldt, siger Greg Brill til TV2 ØSTJYLLAND.

Greg Brill er kommet helt fra Sydafrika for at lære, hvordan man kan håndtere vand på en bæredygtig måde.