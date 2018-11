Østjyllands Politi rådgiver gymnasieelever om sikker færden på nettet

Flaske hjemmesider. Identitetstyveri. Hacking. Afluring og misbrug af pinkoder. Ulovlig deling af billeder.

Man skal se sig godt for, når man færdes på nettet. Også selvom man er ung og opvokset i den digitale verden.

De er vokset op med internettet, som en naturlig del af deres liv, men er måske lidt mere risikovillige, så de tager flere chancer, og derfor kommer de mest galt afsted. Simon Sørensen Winther, IT-ingeniør, Rigspolitiets Nationale Cyper Crime Center

Som noget nyt er Østjyllands Politi derfor taget på tourné til flere østjyske uddannelsesinstitutioner. Første stop var Odder Gymnasium, hvor de onsdag var på besøg.

- Vi er ude i forebyggelsens øje for at klæde de unge mennesker på til nogle af de ting, som vi oplever, de bliver udsat rigtig meget for. Og give dem nogle værktøjer til, hvordan de kan undgå at komme galt afsted på nettet, siger Simon Sørensen Winther, der er IT-ingeniør hos Rigspolitiets nationale Cyper Crime Center, til TV2 ØSTJYLLAND.

Der blev givet mange råd til eleverne på Odder Gymnasium.

Unge er nemlig den befolkningsgruppe, som er mest udsat for kriminalitets på nettet.

Anmeldelser om databedrageri fordoblet på tre år

På bare tre år er antallet af anmeldelser om databedrageri i Østjyllands Politikreds nemlig blevet mere end fordoblet. De er steget fra 1744 til 4171. Samtidig er antallet af ulovlige delinger af nøgenbilleder også steget, men mange af de sigtede er uvidende om, at de har gjort noget ulovligt.

-Jeg tror det er et område, hvor det er lidt for spændende for de unge mennesker at have de her billeder og dele dem med hinanden. Det let og måske også lidt et trofæ at have et billede at en, som man kan dele med sine kammerater. Og det er jo vigtigt at komme ud med budskabet om, at det kan være ulovligt, og at vi skal behandle vores medmennesker ordentligt, siger Tom Brockway Johansen, der er politiassistent hos Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Eleverne blev klogere

Der findes mange forskellige former for internetkriminalitet – alt fra dankortkriminalitet til snyd med salg af festival-billetter på for eksempel Den Blå Avis eller GulogGratis. Og det fik Østjylland Politi onsdag gjort eleverne klogere på.

- Jeg blev meget overrasket over det her med billederne – altså hvor strikse regler, der egentlig er for sådan noget med at lægge billeder op af andre, fortæller Astrid Marie Hesselbjerg Hansen, der går i 1.G på Odder Gymnasium, til TV2 ØSTJYLLAND.

Og det samme galt den økonomisk kriminalitet, som flere af de unge også havde oplevet. Blandt andet Veronica Lauth Arntkilde, som engang blev snydt for en bluse og noget make-up.

- Jeg har oplevet, at det der med at købe noget mega fedt på nettet, som jeg glædede mig så meget til at få, og så kom det aldrig. Og det kostede ret meget, fortæller hun til TV2 ØSTJYLLAND.

I alt var 170 elever onsdag igennem workshoppen.