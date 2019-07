Østjyllands Politi ophæver visitationszone i Aarhus

Østjyllands Politi har besluttet at ophæve visitationszonen i Aarhus, efter at der i en længere periode har været ro i området, hvor to grupperinger er i konflikt med hinanden.

- Vi træffer få bandemedlemmer i området, og når vi visiterer, finder vi meget sjældent våben. Samtidigt har der den seneste tid været relativt roligt derude, så vi vurderer, at der ikke længere er grundlag for at benytte visitationszonen i vores indsats mod banderne, siger politiinspektør Jesper Bøjgaard Madsen i en pressemeddelse.

Læs også Palle og konen fik ubuden gæst: Sms-kæde bremsede tyven

Politiet har tidligere registreret bandeaktivitet omkring klublokalerne på Kappelvænget 8, og de blev derfor lukket af hensyn til borgernes sikkerhed. Nu bliver lokalerne igen tilgængelige, men politiet vil stadig holde nøje øje med, hvad der foregår på stedet, skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelse.

Det aftegnede område indgik i visitationszonen i Aarhus, der nu er ophævet. Foto: Østjyllands Politi.

Indsatsen fortsætter

Politiet vurderer fortsat, at der er en igangværende bandekonflikt og derfor fortsætter de også deres indsats i området på anden vis.

- Vi vil blive med at have øget patruljering i området, og vores efterforskning af bandemedlemmerne stopper selvfølgelig heller ikke. Derudover har vi stort fokus på vores forebyggelsesarbejde. Eksempelvis er vi meget opmærksomme på nogle af de unge i området, som måske kunne føle sig fristet af bandemiljøet. Her har vi et rigtig godt samarbejde med kommune og foreninger, siger politiinspektør Jesper Bøjgaard Madsen i en pressemeddelse.

Vi vil blive med at have øget patruljering i området, og vores efterforskning af bandemedlemmerne stopper selvfølgelig heller ikke. Jesper Bøjgaard Madsen, politiinspektør, Østjyllands Politi

Siden visitationszonen blev genindført den 21. juni, har Østjyllands Politi foretaget 50 visitationer og fundet ni våben. Det drejer sig om en pistol, et oversavet jagtgevær, fire knive/stikvåben, to slagvåben og en peberspray.

Læs også Kinesisk familie kører 10.000 kilometer for at se teater i Odder

Skudepisoder og fund af våben

Da visitationszonen blev indført den 21. juni, var det på grund af to skudepisoder samt fund af flere våben i ugen op til.

Lukningen af klubhuset på Kappelvænget 8 blev indført samtidigt med visitationszonen. Det skyldtes, at der igen blev registreret en del bandeaktivitet omkring huset, ligesom der var blevet affyret skud og fundet våben på grunden.

Læs også Politi genindfører visitationszone efter skyderier - se zonen her

Den 21. juni lød det fra politiinspektør Michael Kjeldgaard at:

- Vi frygter vi, at stedet kan blive et mål for angreb. Derfor lukker vi det af hensyn til borgernes sikkerhed.

Sådan fungerer visitationszone og opholdsforbud

Visitationszonen har haft den betydning at politiet uden begrundet mistanke har kunne visitere alle personer inden for zonen.

Lukningen af klubhuset på Kappelvænget 8 har betydet, at det fra fredag den 21. juni har været forbudt for alle personer at opholde sig i klubhuset på Kappelvænget 8 i Aarhus V.

En overtrædelse af forbuddet ville som udganspunkt blive straffet med 60 dages fængsel, men med mulighed for fængselsstraf på to år, lød det fra politiet i juni 2019.