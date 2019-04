Østjyllands Politi lukker bandes klublokaler i Aarhus

Lukningen af tilholdsstedet sker efter, at Østjyllands Politi har konstateret, at det fungerer som et tilholdssted for personer, der har relation til bandemiljøet.

- Vi lukker stedet, fordi vi har vurderet, at det udgør et mål for et eventuelt angreb, og derfor vil vi minimere risikoen for angreb, siger chefpolitiinspektør hos Østjyllands Politi, Klaus Arboe Rasmussen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Tilholdsstedet er nogle klublokaler på Kappelvænget 8, 8210 Aarhus V, hvor Østjyllands Politi løbende har fundet flere våben.

- Vi vil gerne sikre alle de mennesker, der bor derude eller opholder sig i og omkring Trillegården, siger chefpolitiinspektør hos Østjyllands Politi, Klaus Arboe Rasmussen.

Det er nogle klublokaler på Kappelvænget i det vestlige Aarhus. Foto: Google Maps

Lukningen gælder fra torsdag den 11. april kl. 11.00 og foreløbigt frem til torsdag den 25. april kl. 11.00. Det betyder, at det er forbudt for alle personer at opholde sig på adressen.

En overtrædelse af forbuddet straffes som udgangspunkt med 60 dages fængsel, men det kan komme til at koste en fængselsstraf på to år.

Ni mænd varetægtsfængslet

Foreløbigt sidder ni mænd med relationer til banderne varetægtsfængslet, og to mænd har allerede fået fængselsstraffe på henholdsvis et og et halvt år.

Derudover er et stort antal personer sigtede i forbindelse med konflikten.

Østjyllands Politi oplyser, at de fortsætter med at være synlige i området.