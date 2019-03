Østjyllands Politi har Danmarks bedste hunde

- Han er glad, når vi skal på arbejde, så sker der altid noget sjovt. Han får en bold en gang imellem, når han gør noget godt. Vi opdrager ham ud fra et princip, der hedder Tre Gange K. Det står for Kærlighed, Krav og Konsekvens.

Sådan beskriver politiassistenten Jørgen Nautrup sin yndlingskollega Bobby. Du har nok gættet det ud fra billederne og måden, Bobby bliver omtalt på: Bobby er politihund.

Og han er rigtig god til det. Faktisk så god, at han lige har vundet den årlige konkurrence, hvor alle landets politikredse dyster i at have de bedste politihunde.

Sammen med tre kolleger og tre andre hunde blev deres hold kåret til Danmarks bedste.

- Der er selvfølgelig både ære og faglig stolthed på spil. Og det faldt ud til vores fordel denne gang, så det var en stor fornøjelse og selvfølgelig en anerkendelse fra de andre. Man bliver glad af, at ens arbejde bærer frugt, siger Jørgen Nautrup til TV2 ØSTJYLLAND.

Kræver noget af familien

Til konkurrence skal de fire hunde sammen med deres førere løse en række opgaver, hvor de bliver testet i forskellige kategorier. Det kan være lydighed, magtanvendelse og spor, og så bliver der givet point.

Der skal være plads til, at man træner lidt med dem i sin fritid. Jørgen Nautrup, politiassistent i Østjyllands Politi

Bobby løb med sejren sammen med de tre hundekolleger, og det er ikke fordi, at konkurrencen ikke var stor. Det kræver nemlig sin hund at arbejde for politiet.

Man tager hundene ind, når de er hvalpe, og så venter der ellers et kæmpe arbejde med at træne dem, så de kan blive ægte politihunde.

- Det kræver også lidt fra familien. Der skal være plads til, at man træner lidt med dem i sin fritid, for de skal til en prøve en gang om året. De helt gode, som Bobby her, de kommer ud og løser de mest alvorlige opgaver, siger Jørgen Nautrup.

Den bedste makker

Når man er så meget sammen både på og udenfor arbejdspladsen, så skal man lære at enes. Men når først man er kommet så lang, får man et særligt bånd.

- Vi er søde og rare ved hundene, så de vil gøre alt for os, og vi vil gøre næsten alt for dem. Han er min bedste kollega og min bedste makker, som jeg ikke kan undvære. Han kan nogle ting, som jeg ikke kan, siger Jørgen Nautrup til TV2 ØSTJYLLAND.

Bobby er glad for bolde.

Når Bobby gør noget godt, så får han nogle godbidder eller sin bold, og hvis han laver en fejl, så bliver de ting ignoreret, og træningsscenariet forsøges en gang til.

Det lyder måske simpelt, og det er det også. Men man skal træne meget, meget længe, for at blive så solidt et makkerpar som Jørgen Nautrup og Bobby.

- Bobby her bliver otte i næste måned, så han er ved at være en gammel, rutineret dreng. Han har været med i kampen, så jeg behøver ikke sætte ham ret meget i gang, før han ved, hvad der foregår, siger Jørgen Nautrup.