Østjyllands første elbusser indviet

Den ligner til forveksling enhver anden bybus i Aarhus, når man ser den forfra: Gul, standard busformet og med bussens nummer og destination skrevet for oven. Men set fra siden er det tydeligt, at noget er anderledes: Bussen er grøn og dekoreret med tegninger af blandt andet vindmøller.

Elbussen er kommet til Aarhus og søndag blev den indviet med taler og en æreskøretur fra Park Allé til Frydenlund og retur igen.

- Dieselforbruget vil blive reduceret med 112.000 liter diesel om året. Samtidig reduceres støjen markant, fremhævede byrådsmedlem Ango Winther (S) i sin tale forud for søndagens bus-præmiere.

Buschauffør Leif Nødskov havde fået æren af at køre den første elbus i Aarhus på dens jomfrutur.

Sparer CO2

Byrådet i Aarhus har den ambition at hele busparken i byen skal være omstillet til ren eldrift i 2030. Foreløbig er der kommet fire nye busser til og de skal køre på linje 13 mellem Holme og Frydenlund. Ved endestationen bliver bussen lynopladet i løbet af dagen og det sparer kommunen for at udlede 246 ton CO2 om året.

- Det er vigtigt for klimaet som helhed, som Ango Winther (S) sagde i sin tale.

I stedet for bussens destination stod der i dagens anledning "Ny Elbus" på bus nr. 13.

Behagelig bus

På jomfruturen var det buschauffør Leif Nødskov, der havde æren af at køre det eldrevne køretøj. Noget, han var meget begejstret for.

- Jeg synes, det er fantastisk. Min oplevelse med elbussen er, at den kører meget behageligt. Vi er som chauffører meget overraskede og glade for at køre elbusser, fordi det er så behageligt, sagde han.

- Der er næsten ingen støj. Man kan kun høre klimaanlægget. Samtidig kan man lave nogle meget bløde opbremsninger. - For byen er det en fantastisk udvikling. Jeg tror også, passagererne bliver meget begejstrede.

Elbussen er grøn på siderne, men ligner ellers en almindelig aarhusiansk bybus.

Stor interesse

Den første tur med elbussen var for pressen, særligt inviterede og de borgere, som måtte være interesserede. Blandt dem var Morten Bjelgart, der selv kører med letbanen hver dag.

- Jeg synes, det er dejligt at der kommer noget grønnere trafik. Jeg kører i forvejen med letbanen og det er et plus, at busser nu også får en grøn profil, sagde han.

- Det er sjovt at være med og prøve det, se busserne og få første tur.

Aarhus Sporveje laver til efteråret et udbud med henblik på indsættelse af op til 28 elbusser i 2021