Østjylland underviser hele verden i dansk vand

Indonesien, Sydafrika, Malaysia, USA og Finland – for bare at nævne en håndfuld - var blandt de nationer, der var repræsenteret, da 45 studerende i sommer tjekkede ind på Låsby Kro.

Læs også Myter om forkølelse: Hjælper det at tage en skarp?

Her blev den gedigne danske kromad, igennem to uger, skyllet ned med vand – og undervisning i vand.

Den internationale vandsommerskole blev afholdt i indbegrebet af dansk krostemning. Foto: TV2 Østjylland

Et unikt samarbejde mellem lokale uddannelsesinstitutioner, forsyningsselskaber og virksomheder havde nemlig her etableret 14 dages intensiv undervisning i håndtering af vand – fra kortlægning af grundvand, over distribution og sikring af drikkevand, til håndtering og udnyttelse af spildevand. Alt sammen færdigheder og viden som ikke er til stede alle steder i verden.

Advanced Water Cycle Management Course AWCMC er blevet til i et samarbejde mellem: Aarhus Universitet

AVK

Aarhus University Centre for Water Technology

Grundfos

Kamstrup

DHI

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

NIRAS

Aarhus University School of Engineering

AquaGlobe

I-GIS

Aarhus Vand. ​Samtlige virksomheder tog del i undervisningen.

På initiativ af en vand-entusiast

Sommerskolens initiativtager er en af regionens mest entusiastiske vand-fortalere, nemlig Michael Ramlau, som, ud over at være bagmand for vandskole-initiativet, til daglig arbejder hos ventilspecialisten AVK i Galten, som netop er en af de højt specialiserede vand-relaterede virksomheder med base i det østjyske.

Michael Ramlau fra AVK i Galten er initiativtager til den internationale sommerskole for vand. Foto: TV2 Østjylland

Udbreder bevidstheden om at vand er en knap ressource

Michael Ramlaus mission er at udbrede den intelligente danske vandhåndteringsmodel til hele verden og dermed både skabe bevidsthed om, at vand er noget vi skal passe på, foruden -naturligvis- at bane vejen for de utallige innovative danske produkter og løsninger på området.

Vi skal gøre vand til det nye vind og ha’ placeret Danmark i førertrøjen Michael Ramlau, Initiativtager til Vandsommerskolen

- Med skolen får vi placeret Danmark i de studerendes bevidsthed, som en nation der bare kan dét der med vand. Vi skal have bragt vandteknologien op på højde med vindteknologien og så skal vi have placeret Danmark i en førertrøje indenfor vandsektoren på globalt plan, slår initiativtageren fast.

00:22 VIDEO: Michael Ramlaus mission er at udbrede den intelligente danske vandhåndteringsmodel til hele verden. Luk video

Skaber efterspørgsel efter danske vandløsninger

Danmark er frontløber på flere vandområder, blandt andet når det handler om at reducere vandtab. Her i landet ligger det gennemsnitlige tab af rent drikkevand på cirka 7 procent. Det er den mængde der forsvinder på turen fra forsyningsselskabet ud til vandhanen.

Den danske vandmodel

Men ude i verden er det ikke usædvanligt, at vandforsyninger mister over 50 procent af det vand, de producerer. Derfor er der stor international efterspørgsel efter løsninger til effektiv vandhåndtering, og de løsninger må meget gerne være danske, hvis man spørger Michael Ramlau:

- De studerende skal tage herfra med et DK-stempel i panden, sådan at når de kommer hjem til deres respektive lande, så har de fået en masse input til hvordan man driver bæredygtig vandforsyning og så kan de få det omsat i deres hjemland og være med til at skabe en forandring.

Visionen er at Danmark skal være verdensførende

Ud over at formidle den unikke danske vandteknologi, håber udbyderne af sommerskolen, at undervisningen kan bidrage til at tiltrække arbejdskraft til vandsektoren. Det er nemlig essentielt, hvis vi skal nå de mål der er formuleret i ”Vandvision 2025”.

Ifølge Vandvisionen skal Danmark, inden 2025, være verdensførende i at levere intelligente, bæredygtige og effektive vandløsninger. Det betyder, at vi skal fordoble eksporten af vandteknologi og skabe 4.000 nye arbejdspladser indenfor vandbranchen her til lands.

For at det skal lykkes, må der arbejdes hårdt for at gøre branchen interessant og indbydende for de kvikkeste hoveder fra hele verden. Og det er blandt andet dét vandsommerskolen er sat i verden for.

Vandvision 2025 Danmark skal i 2025 være verdens førende i at levere intelligente, bæredygtige og effektive vandløsninger. Danmark skal udbygge sin position som vækstcenter for de smarte vandløsninger, som verden har brug for. De danske løsninger skal øge menneskers muligheder for at få adgang til rent vand og sanitet, øge vandforbrugende virksomheders konkurrenceevne, fremme effektivt brug af vand-ressourcen, føre til et renere globalt miljø, sikring af befolkninger mod oversvømmelser og stormflod og derigennem øge eksporten og skabe væsentligt flere jobs i Danmark. Kilde: vandvision.dk

Sommerskole er ikke sommerferie

De mange sommerskoleelever var da heller ikke taget til Låsby for at fordrive sommeren under fremmede himmelstrøg eller lege turister. Vandsommerskolen hører under det europæiske ECTS-pointsystem, der kan benyttes til meritoverførsel indenfor videregående uddannelser i udlandet, og de studerende kom bestemt ikke sovende til deres points.

Elever fra hele verden kommer til Østjylland for at lære om dansk vandhåndtering

I løbet af de to uger blev de både udsat for lange studiedage og informationstunge virksomhedsbesøg og så blev de også selv sat i arbejde med at løse autentiske vandudfordringer, alt sammen noget der gjorde indtryk, på de studerende

- Det er fantastisk for mig, at se hvordan det fungerer. Jeg elsker, at det hele kommer fra grundvand og at vi lærer direkte fra professionelle folk, om hvordan de håndterer vand og lækager, -at det hele hænger sammen, siger en begejstret Eva Krajcikova, der i øjeblikket studerer i Danmark, men oprindeligt kommer fra Slovakiet.

Eva Krajcikova, som var elev på vandsommerskolen kommer oprindeligt fra Slovakiet men studerer i øjeblikket i Danmark

Også fra Sydafrika var der begejstring at spore over den danske vandmodel:

- Jeg er særligt blevet overrasket over den intelligente vandhåndtering, som Danmark bruger i forbindelse med både grundvand og vanddistribution.

Greg Brill som arbejder med offentlig vandforsyning i Sydafrika, var begejstret for den danske vandmodel som han glædede sig til at tage med hjem til Cape Town.

Det er helt sikkert noget, jeg kan tage med mig tilbage til Cape Town og give videre, fortæller Greg Brill, som er ansat i forsyningen i det vestlige Cape Town i Sydafrika.

Det er helt sikkert noget jeg kan tage med mig og bruge i Cape Town. Greg Brill, Deputy director, Sydafrika

Håber på en egentlig uddannelse af vandingeniører

Og står det til initiativtageren bag sommerskolen, så er årets arrangement blot startskuddet til et langt større uddannelsesfokus på netop dansk vandhåndtering

Læs også Museum beder om penge og håber på 100 donationer

- Jeg håber, at sommerskolen her kan danne grundlag for at starte en decideret vanduddannelse . Vi savner, synes jeg, her i Danmark, at skabe nogle vandingeniører, som ser hele det der holistiske aspekt i vandhåndteringen og som kan gå ud og gøre en forskel.