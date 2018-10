Anne er årets svineelev: Viser stalden frem på Facebook

Utallige timer i svinestalden udløste tirsdag en check på 6.000 kroner og en gokart-tur for hele Anne Jensens arbejdsplads. På den årlige Svinekongres i Herning blev hun nemlig kåret til 'Årets elev i svineproduktionen'.

- Det er meget overvældende. Der er jo mange elever, så at man bliver kåret som den bedste i 2018, det er ret fedt. Det havde jeg slet ikke regnet med, lyder det fra 20-årige Anne Jensen dagen derpå til TV2 ØSTJYLLAND.

00:59 VIDEO: Se hvordan det foregik, da Anne Jensen tirsdag fik overrakt titlen som Året elev i svineproduktionen 2018. Luk video

Titlen som Årets elev i svineproduktionen er målrettet elever fra landet landbrugsskoler. Udvalgte elever indstilles af den landbrugsskole, som de er elev på, hvorefter et dommerpanel bestående af seks personer fra svinesektoren vurderer, hvem der får lov at løbe med titlen.

Det er meget overvældende. Der er jo mange elever, så at man bliver kåret som den bedste i 2018, det er ret fedt. Anne Jensen, Bygholm Landbrugsskole

- Man skal have en høj faglighed, og så skal man være en god ambassadør for erhvervet, fortæller Rikke Engemand, projektchef hos SEGES Svineproduktion, der står bag konkurrencen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Indstillet for sin faglige dygtighed

Anne Jensen har til daglig sin gang i grisestalden på Siljebjerggård Svineproduktion tæt på Horsens, og her har de ligesom på skolebænken også været meget begejstret for hende gennem hendes elevtid.

- Hun er langt dygtigere, end man ville kunne forvente af en elev, og så er hun også en virkelig god ambassadør for erhvervet, fordi hun er stolt af, hvad hun laver, fortæller Jacob Justesen, der har været hendes læremester på Siljebjerggård, til TV2 Østjylland.

03:12 VIDEO: Privat. Her kan du se Anne Jensens indstillingsvideo. Luk video

Og det er ifølge Rikke Engemand, projektchef hos SEGES Svineproduktion, også en af hovedgrundene til, at dommerpanelet tirsdag lod Anne Jensen løbe med titlen foran næsen på de to andre finalister, som sammen med hende var endt i finalen.

- Hun bruger meget de sociale medier til at vise, hvad der foregår i stalden, og så er hun også god til at tage venner med derud. Det er vigtigt, fordi mange ikke ved, hvad der foregår i stalden, og vi vil jo gerne have en god dialog omkring det, siger Rikke Engemand.

Et springbræt

Anne Jensen blev færdiguddannet landmand for et halvt år siden, og har siden fortsat sit arbejde på Siljebjerggård Svineproduktion, hvor hun blandt andet inseminerer grise. Og hun er overbevidst om, at titlen, som Årets elev i svineproduktionen, fremover kommer til at gavne hende.

Læs også Ny forskning: Grisen kan måske snart være organdonor

- Nu ved folk jo, hvem jeg er. Det står godt på CV'et, så forhåbentlig kan det hjælpe mig jobmæssigt fremover, siger hun.