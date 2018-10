Østjydernes efterårsferie bød på laveste antal indbrud i 10 år

Dette års efterårsferie bød ikke kun på dejligt, lunt efterårsvejr – den bød også på det laveste antal indbrud i private hjem i Østjylland i 10 år. Det viser nye tal fra Østjyllands Politi.

Tallene dækker over antallet af anmeldte indbrud i privat beboelse i Østjyllands politikkreds i tidsrummet fra lørdag uge 41 til og med søndag uge 42. Tallene helt tilbage til 2008 er ligeledes højere end i år. Foto: Østjyllands Politi

I efterårsferien 2017 var der 128 indbrud i Østjyllands Politikreds, mens tallet i år er faldet til 77. Det er et fald på hele 40 procent, og det glæder vicepolitiindspektør Lennart Glerup hos Østjyllands Politi.

- Det betyder jo, at østjyderne kan føle sig mere trygge. Det er meget utrygt og ubehageligt at komme hjem til et hus, hvor der har været indbrud, så vi er meget glade for det faldende tal, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Skyldes kombineret indsats mellem borgerne og politiet

Indbrud er et vigtigt fokusområdet hos Østjyllands Politi, men ifølge Lennart Glerup skyldes faldet i indbruddene en kombination af flere ting.

- Det er blevet sværere for indbrudstyvene. Dels fordi borgerne er blevet bedre til at sikre deres boliger, og samtidig er vi blevet bedre til at målrette vores indsats, så vi er tilstede på de rette steder på de rette tidspunkter, siger han.

Han forklarer desuden, at borgere er blevet bedre til at hjælpe hinanden, og det gør det sværere for indbrudstyvene.

- Rigtig mange bruger for eksempel nabohjælp, hvor naboerne hjælper hinanden med at holde øje med hinandens huse for at undgå indbrud, fortæller han.

Undgå indbrud

Østjyllands Politi håber dog stadigvæk at kunne nedbringe nedbruddene i de østjyske hjem endnu mere. Derfor har de udarbejdet nogle råd til, hvad man som borger selv kan gøre.

Kilde: Østjyllands Politi

De opfordrer desuden borgerne til at blive ved med at være aktive og informere politiet, hvis de har mistanke om indbrud.

- Jo flere øjne, jo bedre. Ring ind til os, hvis I har mistanke. Det hjælper vores efterforskning, hvis vi kommer ud på stedet, så hurtigt som muligt, siger Lennart Glerup, vicepolitiindspektør hos Østjyllands Politi.

