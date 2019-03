Østjyderne får bedre mobildækning

Torsdag blev statens frekvensauktion afsluttet. Her havde forligskredsen bag teleaftalen forinden stillet krav om, at der skulle være langt bedre dækning.

Da TDC, Hi3G og TT-Netværket tilsammen betalte ca. 2.2 mia. kr. for de nye 700 MHz -, 900 MHz- og 2300 MHz-tilladelser, betød det derfor samtidig, at de forpligtede sig til at give danskerne bedre mobilsignal i fremtiden.

Det fortæller teleminister Lars Christian Lilleholt (V).

- Der er 19.000 husstande i hele landet, der får bedre dækning. Regeringen har stillet massive krav, og det er lykkes at få dem indfriet.

Dækningskravet i 700 og 900 Mhz skal sikre, at der kommer mobil bredbåndsdækning med hastigheder på mindst 30 Mbit/s download og 3 Mbit/s upload samt taledækning i 212 udvalgte områder. Her kan du se områderne i Østjylland.

Især østjyderne kan se frem til en væsentlig opgradering de kommende år.

Det kunne formanden for Landsdistrikternes Fællesråd fortælle, allerede da udspillet blev fremlagt den 4. marts.

- Det er både folk på Djursland, men det er også nord, vest og syd for Aarhus, hvor man kan se frem til, at der er en bedre mobildækning med det her udspil, og det vil gavne rigtig mange i TV2 ØSTJYLLANDS sendeområde, lød det dengang fra formanden, Steffen Husted Damgaard.

Klar om tre år

I alt er der blevet stillet krav til, at 212 udvalgte områder skal leve op til bestemte internet-hastighedskrav, mens der også skal sikres, at teledækningen er til stede.

Det bliver forhåbentlig ikke dyrere. Lars Christian Lilleholt (V), teleminister

57 af de områder er i Region Midtjylland, og det betyder, at i alt 4427 husstande i regionen kan se frem til at få en bedre mobildækning, når arbejdet er afsluttet i april 2022.

Og på trods af de skærpede krav, så er ministeren sikker på, at det ikke kommer til at betyde en højere mobilregning for østjyderne i fremtiden.

- Det bliver forhåbentlig ikke dyrere, for der er massiv konkurrence blandt de selskaber, der udbyder mobiltelefoni, siger Lars Christian Lilleholt.