Østjyderne bader og drikker på livet løs i sommervarmen

28 grader og skyfrit. Sådan har vejrudsigten efterhånden set ud mange gange denne sommer i Østjylland.

Det fantastiske sommervejr betyder blandt andet, at gæsterne strømmer til Kolind Svømmebad, som for nyligt genåbnede efter en større renovation.

Det er fedt, at der gang i den og liv og glade dage. Emil Vrang Jørgensen, livredder, Kolind Svømmebad.

- Der er rigtig mange mennesker. I går havde vi 200-250 mennesker, så vi blev nødt til at indkalde en ekstra livredder, fordi der var så mange, siger Emil Vrang Jørgensen, der er livredder i Kolind Svømmebad.

Han synes, at det gør arbejdsdagen mere spændende, når der er så mange mennesker.

- Det er fedt, at der gang i den og liv og glade dage, siger han.

Der er godt fyldt op i Kolind Svømmebad for tiden.

Vinhandel boomer

Hos Jysk Vin har de også kronede dage og sælger for tiden tørstslukkende drikkevarer i stor stil.

- Vi har solgt næsten tre gange så meget rose i forhold til sidste år, siger firmaets direktør, Flemming Olsen og fortsætter:

- Der er leverandører, som vi sidste år købte 600 flasker fra, hvor vi i år er oppe på 3-5000 flasker. Det er selvfølgelig også en balancegang om ikke at have for meget på lager – i september går salget nemlig i stå igen, siger han.

Østjyderne elsker kold rosé i sommervarmen, og det mærker de hos Jysk Vin.

Ventilatorer går som varmt brød

Det er ikke kun på vin og bade-markedet, at der er glæde.

Martin René Mortensen, medejer af skiftselv.dk, der sælger hvidevarer over nettet og har en fysisk butik i Grenaa, er også en travl mand i disse dage.

- Normalt har vi normalt 3-4 ordrer på ventilatorer om dagen, og i går havde vi 500 ordrer og solgte for 100.000 kroner ventilatorer, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

- I går fik vi en tsunami af ordrer. Det er helt abnormt. Det er uhørt.

Han får nemlig en 'tsunami' af ordrer på ventilatorer i hedebølgen, og det er ikke helt nemt at følge med, når man er sommerbemandet.

- Selv en blind høne kan finde korn, og vi sidder på en lille guldmine, fordi jeg har været heldig at ringe til den rigtige leverandør på det rigtige tidspunkt. Lige nu har jeg 1600 ventilatorer på vej hjem, siger Martin René Mortensen til TV2 ØSTJYLLAND.