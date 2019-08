Østjyder vinder Eurovision for kor

Grethe og Jørgen Ingmann, Brødrene Olsen, Emmelie de Forest og nu Vocal Line. Det er fire danske vindere af Eurovision gennem tiden. Vocal Line vandt nemlig lørdag aften Eurovision Choir i Göteborg, som er det europæiske Grand Prix for kor.

- Vi er enormt glade og taknemmelige over, at det her lykkedes. Vi havde håbet på at være en af de tre finalister, men at vi kunne tage den det sidste også, det er vi enormt glade for, siger Jens Johansen, der er korleder for Vocal Line.

Noget af det, juryen hæfter sig ved, er, at vi koncentrerer os så meget om musikken frem for at lave så meget koreografi. Der har vi ladet musikken tale for sig selv. Jens Johansen, korleder, Vocal Line

I juryen sad den amerikanske producer Deke Sharon, den britiske producer John Rutter og den svenske sangerinde Katarina Henryson, og sammen skulle de bedømme de 10 kor, der optrådte.

Og den bedømmelse faldt altså ud til aarhusianernes fordel.

- Noget af det, juryen hæfter sig ved, er, at vi koncentrerer os så meget om musikken frem for at lave så meget koreografi. Der har vi ladet musikken tale for sig selv, siger korlederen til TV2 ØSTJYLLAND.

I salen sad 3500 mennesker, og selvom det ikke er fremmed for Vocal Line at optræde for mange mennesker, så er det alligevel et af de større publikummer, de har optrådt for.

- Det var meget angstfremkaldende. Men vi har haft mange prøver inden, og første gang var jeg simpelthen så nervøs og glemte noget af teksten, men i går aftes var det bare vildt fedt. Vi havde den fedeste opbakning fra publikum, siger Sørine Bager, der var solist på et af numrene.

På tide med Eurovision Choir

Det er kun anden gang, det europæiske kormesterskab finder sted, og spørger man Sørine Bager, er det kommet for at blive.

Jeg tror lige, vi skal have sovet nogle tømmermænd ud, og så skal vi videre mod først Aarhus Festuge og så turné i Island. Sørine Bager, solist, Vocal Line

- Jeg synes, det er sindssygt fedt – og på tide. Kor kan så meget. Det kan røre alle mennesker, og der er så mange forskellige genrer. Vi havde ingen ide om, hvor vi stod i feltet, fordi det var 10 meget forskellige bud, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Koret er altså blandt verdens absolut bedste, og koncerttilbud er der derfor nok af. Først skal der dog lige slappes af.

- Jeg tror lige, vi skal have sovet nogle tømmermænd ud, og så skal vi videre mod først Aarhus Festuge og så turné i Island, siger Sørine Bager.

Vocal Line optrådte med sange skrevet af henholdsvis Tina Dickow og Lisa Nilsson, og deres kompositioner har altså nu givet dem den flotte titel som Grand Prix-vindere, og med den sikrer de sig en billet til World Choir Games 2020.

- Det ligger lige i folks sommerferie, så nu skal vi lige se, om alle kan komme med. Der er grænser for, hvad vi kan, for det er et amatørkor, der skal passe et almindeligt arbejde også. Men vi bestemmer selv, om vi bare vil derned og spille en koncert, eller om vi vil deltage, siger Jens Johansen, der til dagligt er lektor i musikvidenskab på Aarhus Universitet.

I sidste uge vandt Akademisk Kor Aarhus en førsteplads til World Choral Games i Tokyo, så det må siges, at aarhusianske korsangere gør hjembyen stolte for tiden.