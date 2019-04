To østjyder vinder en million i Lotto uden at have gevinst

Du kan sagtens vinde penge i Lotto uden at have gevinst på din kupon. Hver uge trækker Danske Spil nemlig lod om en million kroner blandt alle dem, der har spillet med.

Og lige netop det endte med at blive to østjyders held lørdag aften.

Den ene kupon er købt i Kvickly Åbyhøj, mens den anden vinder er fra Randers og har vundet gennem sit plusabonnement.

Danske Spil har endnu til gode at høre fra begge vindere, oplyser de til TV2 ØSTJYLLAND.

Ugens hovedpræmie blev vundet på Sjælland på en kupon, der er købt i Tårnby.

Ebeltoft var en vinderby

Tidligere har TV2 ØSTJYLLAND fortalt om, hvordan Lotto-spillere fra Ebeltoft havde usandsynligt stort held i november sidste år.

Det er ret sjældent, at den samme by dukker op tre gange på så kort tid. Marie Grabow Westergaard, pressechef i Danske Spil

Her vandt tre personer hovedpræmien i en periode på kun to måneder.

Det fik dengang Danske Spils pressechef, Marie Grabow Westergaard, til at kalde byen for den bedste by i Danmark at spille Lotto i.

- Ebeltoft er lige nu den heldigste Lotto-by i Danmark. Det er ret sjældent, at den samme by dukker op tre gange på så kort tid, sagde hun dengang.

De tre Lotto-vindere fra Ebeltoft fik i efteråret udbetalt 11 millioner kroner til sammen.