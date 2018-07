Østjyder overtræder forbud mod afbrænding: - Det er ufattelig egoistisk

På trods af, at medierne stort set ikke har skrevet om andet end brande og forbud om selvsamme i senere tid, er der stadig mange der ikke forstår, at man ikke må tænde hverken bål eller kulgrill.

Sådan lyder det både fra Østjyllands Politi og Midt- og Vestjyllands Politi. Sidstnævnte bad så sent som tirsdag aften via Twitter folk om at overholde forbuddet om mod afbrænding.

- Folk bliver ved med at overtræde det her forbud, og jeg forstår det ikke. Man skal bare kigge på vores naboland Sverige, hvor de kæmper en kamp med de her brande. Det er ufattelig egoistisk, at man ikke kan lade være med det, siger vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Jens Claumarch til TV2 ØSTJYLLAND.

De svenske myndigheder har måtte bede EU om hjælp til at slukke de skovbrande, der hærger landet. Billedet her er fra 15. juli. Foto: Ritzau Scanpix

Farligt og ressorcekrævende

Politikredsen måtte alene tirsdag tage ud til flere steder, hvor folk tilsyneladende ikke har forstået afbrændingsforbuddet.

- I går var vi ude og uddele fire sigtelser, blandt andet i Vinding ved Bryrup, hvor nogen havde tændt op i en kulgrill, og i Grauballe ved Silkeborg var der nogle, der havde antændt et bål, siger Jens Claumarch til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvis man skal riste fire grillpølser, så risikerer man, at det bliver de dyreste fire grillpøser, man får i sit liv. Jens Claumarch, Midt- og Vestjyllands Politi

Det kan have store konsekvenser, at mange østjyder ikke overholder forbuddet.

- Udover at det er pivfarligt for sjæl og legeme, så kræver det også store ressourcer, hvis brandvæsenet skal rykke til en masse mindre brande, for hvis der så kommer en større brand et andet sted, så kan vi have et stort problem, lyder det fra vagtchefen.

Her til eftermiddag/aften fortsat nogle der i politikredsen afbrænder bål og anvender kulgrill i det frie. En god håndfuld sager, hvor alle har fået udstukket en sigtelse og bøde. Lad nu være med det. Det er for brandfarligt, og også for dyrt ! Vagtchefen #politidk — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) July 24, 2018

Vi melder hinanden

Han påpeger, at det også er en dyr affære, hvis man får besøg af politiet, mens der er tændt op under kulgrillen.

- Hvis man skal riste fire grillpølser, så risikerer man, at det bliver de dyreste fire grillpøser, man får i sit liv, hvis man skal betale en bøde på 5000 kroner oveni.

00:37 Tørken, der er årsagen til forbuddet mod afbrændning, har også resulteret i mange markbrande. En brandmand mistede på tragisk vis livet i forbindelse med en markbrand i Tåstrup den 19. juli. Foto:Palle Hansen Luk video

Når politiet rykker ud, skyldes det i stort omfang henvendelser fra bekymrede borgere.

- Det er mange gange andre borgere, der ringer ind. Hvis de bor tæt på, kan de jo nemt blive bekymret for en brand, der kan have betydning for deres matrikel, og det kan man jo ikke betænke dem i.

Følg med på hjemmeside

Vagtchef Stig Heidemann fra Østjyllands Politi bekræfter over for TV 2, at man også her får henvendelser fra bekymrede naboer:

- Jeg har ikke konkrete tal på, hvor mange anmeldelser vi har fået, men de kommer jævnligt. De går på folk, der overtræder forbuddet ved at tænde grill eller bål. Vi rykker ud og kigger på, om afbrændingsforbuddet er overtrådt.

Afbrændingsforbuddene varierer fra kommune til kommune, og det er derfor vigtigt at orientere sig på kommunens hjemmeside.

