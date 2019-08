Østjyder oplever massiv it-kriminalitet

’Tillykke! Du har vundet 1.000.000 kroner.’

Sådan lyder de indledende ord for mange it-forbrydelser, der begås.

I Danmark begås der efterhånden så meget af den form for kriminalitet, at politiet for første gang nogensinde har valgt at kortlægge it-relateret økonomisk kriminalitet.

- Vi taler om en form for kriminalitet, som mange danskere enten selv har været udsat for eller kender nogen, der har. Det er en kriminalitetsform, hvor der typisk er tale om, at én gerningsmand står bag mange forhold, skriver centerchef for it-relateret økonomisk kriminalitet i en pressemeddelelse.

Denne analyse har de netop udgivet. Halvårsanalysen kortlægger, hvilke former for it-relateret kriminalitet, danskerne har anmeldt i centrets første halve leveår.

Halvårsanalysen fra politiets nye center for it-relateret økonomisk center viser, at politiet har modtaget 1.607 anmeldelser fra Østjylland i perioden december 2018 til maj 2019. Foto: Steve Marcus - Ritzau Scanpix

Næstmest it-kriminalitet i Østjylland

I perioden december 2018 til maj 2019 har politiet modtaget 12.162 anmeldelser på landsplan.

- For os understreger de mange anmeldelser, at det har været den rette prioritering at oprette et nationalt center, skriver Trine Møller i en pressemeddelelse.

Af de 12.162 anmeldelser er 1.607 af dem fra Østjylland.

Det betyder, at østjyderne er de næstfleste i landet, der er blevet udsat for it-kriminalitet i det første halve år.

Med 2.407 anmeldelser er København det sted i landet, hvor der har været mest it-kriminalitet i perioden.

Samhandel udgør en tredjedel af anmeldelserne

Pressemedarbejder ved Østjyllands Politi Jacob Christiansen forklarer, at størstedelen af tallene fra Østjylland udgør samhandelssager, hvor borgere bliver snydt af andre borgere, når de handler sammen gennem annoncer på nettet. Sagskategorien samhandel udgør 495 af 1.607 anmeldelser i Østjylland.

Det landsdækkende center for indledende efterforskning og forebyggelse af sager, der handler om it-relateret økonomisk kriminalitet, blev oprettet i december sidste år

Artiklen vil blive opdateret med udtalelser fra Lasse Dyrberg, der er sektionsleder ved afdelingen for it-kriminalitet i Østjyllands Politi.