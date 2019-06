Østjyder: Der mangler en mand på ministerholdet

Det var ikke slipset eller jakkesættet, der var taget i brug, da Leif Lahn Jensen torsdag gik og fejede hjemme på sin terrasse i Grenaa.

For mens flere af hans partikollegaer stod i deres fineste tøj med brede smil på Amalienborg Slotsplads, var Leif Lahn Jensen (S) blevet hjemme på Djursland.

Han var nemlig ikke en af de socialdemokratiske politikere, der havde fået et opkald fra Mette Frederiksen om en ministerpost.

- Jeg er ikke skuffet, for jeg havde ikke forventet noget. Hvis jeg var blevet tilbudt noget, så havde jeg selvfølgelig sagt ja. Men Mette Frederiksen har sat et godt hold, og det støtter jeg fuldstændig, siger Leif Lahn Jensen (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

Folketingsvalget i år gik ellers ganske godt for Leif Lahn Jensen, der med sine 8001 personlige stemmer kun blev overgået af Nicolai Wammen i Østjylland. Leif Lahn Jensen selv nægter at være skuffet over ikke at være blevet udnævnt til minister, men i lokalsamfundet er der alligevel en del i bybilledet, der havde forventet, at han blev minister.

Leif Lahn Jensen har siddet i Folketinget siden 2007. Foto: Thomas Lekfeldt - Ritzau Scanpix

Savner en lokal repræsentant

- Vi havde håbet på det. Og jeg tror, at vi var mange, der havde håbet på ham, siger Grethe Frandsen fra Grenaa.

Socialdemokratiets bagland i Djursland var også skuffet over, at de ikke fik en repræsentant fra deres område blandt ministrene.

Det er dejligt, at vi har fået en ny regering, men vi kunne godt have tænkt os at have fået en lokal repræsentant med. Valdemar Haumand, lokalformand for Socialdemokratiet i Grenaa.

Han bliver bakket op af kredsformanden for Socialdemokratiet i Djurskredsen, Gert Schou, der mener, at Leif Lahn Jensen har gjort sig fortjent til at være minister.

- Det er dejligt, vi har fået en ny regering, men vi kunne godt have tænkt os en lokal repræsentant. Jeg havde håbet for hele kredsens skyld, at vi fik en minister, siger han.

For mange akademikere

Med en fortid som havnearbejder mener baglandet af Leif Lahn Jensen, at man skal prioritere sådanne politikere, da der er blevet færre af dem de senere år i dansk politik. Derfor synes de, at det er en skam, at der ikke var plads til ham på ministerlisten.

Leif er en ganske almindelig arbejder som mange af os andre. Der er så mange akademikere i Folketinget. Valdemar Haumand, lokalformand for Socialdemokratiet i Grenaa.

Leif Lahn Jensen er glad for de mange mennesker, der har bakket ham op og stadig gør. Selvom det ikke blev en ministerpost, glæder han sig over, at Socialdemokratiet blev regering.

- Jeg er i godt humør, solen skinner og vi har fået en ny regering. Så vil jeg ønske dem, der går rundt over ved dronningen, der har fået en ministerpost og en bil. Dem vil jeg ønske stort tillykke, for det er nogle dygtige folk, lyder det fra ham.

Leif Lahn Jensen har tidligere været gruppeformand i Socialdemokratiet, men det blev han heller ikke i denne omgang.

