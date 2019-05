Østjyde var millionær i flere uger uden at vide det

De fleste har drømt om, hvad de ville bruge pengene til, hvis de bliver millionærer.

Men det er de færreste, der rent faktisk bliver lottomillionær.

Men i Favrskov Kommune bor der en mand i 50’erne, som har vundet i lotto. For nogle uger siden blev han den heldige vinder af 5.293.408 millioner kroner i en delt andenpræmie på det europæiske lotteri.

Manden var inde for at tanke, hvor han betalte med kontanter og fik lige nøjagtig 60 kroner tilbage, hvilket passede med fire rækker på Eurojackpot.

Siden Lotto begyndte, har manden spillet en fast fem-ugers-kupon på Lotto, som ofte om fredagen lægger fire rækker i Eurojackpot til.

Det er først, når manden skal forny sin fem-ugers-kupon, at han lige får tjekket op på, hvordan det går med hans forrige kuponer.

Han gik nemlig i flere uger som lottomillionær uden at vide det.

- Der gik lige et par uger før, at jeg rent faktisk opdagede, at jeg var blevet millionær, siger manden, som ønsker at være anonym, i en pressemeddelelse til Danske Spil.

Det er ifølge presse- og kommunikationsrådgiver hos Danske Spil, Camilla Cornelius, ikke så udsædvanligt, at der går lang tid, før folk opdager, at de har vundet i lotto.

- Det er ikke så usædvanligt, at der går så lang tid, før folk opdager, at de har vundet. Der er mange, der spiller på fem ugers kuponer, og så tjekker de den jo først, når de fem uger er gået, siger Camilla Cornelius til TV2 ØSTJYLLAND.

Lottokupon lå i solklappen

Den østjyske lottomillionær havde sin kupon liggende i solklappen på sin bil uden at vide, at den var flere millioner værd.

Det plejer han nemlig, så han altid har dem med, når han kommer forbi en kiosk.

Den heldige lottovinder vidste i flere dage ikke hvor meget, han rent faktisk havde vundet.

Da han en lørdag to uger efter trækningen fik kuponen præmiesøgt, bonnede maskinen ud med beskeden om, at han havde en præmie på over 9999 kroner.

Genrefoto: En Favrskov-borger i 50'erne er blevet fem millioner kroner rigere, efter han har vundet en delt andenpræmie i Eurojackpot. Foto: Bax Lindhardt - Ritzau Scanpix

Det betød, at han havde vundet mere end, hvad kiosken kunne udbetale til ham, så han skulle gå i Danske Bank, så snart de åbnede mandag.

- Det var en lige lovlig spændende weekend, synes jeg. Jeg sov max en time om natten og lå bare og spekulerede over, hvad i alverden, der var hændt mig, udtaler den heldige lottovinder til Danske Spil i en pressemeddelelse.

Når kiosken ikke har mulighed for at udbetale gevinsten og bankerne har weekendlukket, har Danske Spil et kundecenter, der har åbnet fra 9-23 alle dage. Også i weekenden.

Den nye lottomillionær har planer om at give sine to børn en stor pengegave og opdatere sit hus på forskellige måder, ligesom han har købt en ny brugt bil.

- Jeg har altid drømt om at leje en camper og rejse rundt i Europa. Så det skal jeg nok på et tidspunkt. Men jeg har jo så mange muligheder nu, at det er svært at vælge imellem de ting, man har drømt, man ville gøre, hvis man blev millionær, slutter han.