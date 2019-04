Østjyde satte ild til køkken efter skør idé

Nogle idéer er geniale, og andre er bedre lige at vende med en ven, før de blevet ført ud i livet.

Til sidstnævnte kategori hører den tanke, som en mand fra Søften fik søndag eftermiddag.

I et forsøg på at afrime sit køleskab placerede han tre fyrfadslys i bunden af køleskabet. Det resulterede i, at der opstod brand med store skader i både køkken og entré til følge.

Vi har sigtet ham for at have uagtsom omgang med ild. Mikkel Møldrup, politikommissær hos Østjyllands Politi

Derfor bliver han nu sigtet for at have overtrådt beredskabsloven, fortæller Mikkel Møldrup, der er politikommissær hos Østjyllands Politi.

- Vi har sigtet ham for at have uagtsom omgang med ild. Det kaster typisk en bøde på 1000 kroner af sig, siger han.

Samtidig slår han fast, at der ikke er noget, der tyder på, at den uheldige mand har forsøgt at antænde køleskabet med vilje.