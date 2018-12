Østjyde er verdensmester i bodybuilding for ikke-dopere

Bodybuilding er ikke bare bodybuilding. Selvom doping er ulovligt og officielt er forbudt, bliver der holdt særlige konkurrencer for bodybuildere, der ikke doper sig.

Læs også Hjemløse inviteret til håndboldkamp: - Det er sgu hyggeligt

Her bliver der nemlig holdt øje med deltagerne.

Man er aldrig rigtig mæt. Ens hormonbalance bliver ude af balance. Så det vil sige, at man måske bliver lettere irriteret. Frederik Ipsen, Naturlig bodybuilder

- Det er jo dopingfri bodybuilding, så der er ikke nogen steroider involveret. Forbundet gør i hvert fald alt, hvad de kan, for at sørge for at folk er dopingfri, siger Frederik Ipsen, der dyrker naturlig bodybuilding.

Og han er mildt sagt ret god til det. For inden for netop den type bodybuilding er randrusianeren nemlig for nylig blevet verdensmester.

Det hårde arbejde har efterhånden udløst et par præmier til randrusianeren.

- Jeg synes, det er spændende og sjovt at se, hvordan man kan udvikle sin krop og se den transformere sig over tid. Man kan hele tiden blive lidt bedre og hele tiden udvikle sin fysik og tage skridtet videre, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Det kræver hårdt arbejde

Men man kommer ikke sovende i mål, hvis man gerne vil have en krop, der ser ud som Frederik Ipsens, og uden brug af steroider kræver det endnu mere arbejde.

Jeg mærker det på den måde, at han ikke har lige så meget overskud. Og der spiller jo også nogle hormoner ind, når man ikke får det mad, man skal have. Julie Nygaard Nielsen, Kærester med Frederik Ipsen

Han har nemlig brugt 10 år på at bygge sin krop. Og et årtis slid og slæb blev den 17. november belønnet med en guldmedalje til verdensmesterskabet i naturlig bodybuilding for amatører under 80 kilo.

De guldvindende muskler er ikke dækket af meget fedt.

Udover at besøge træningscenteret hver dag, er der en stor kamp at vinde i køkkenet. Han må nemlig næsten ikke have noget fedt på kroppen, hvis man skal kunne se hans muskler ordentligt.

Der skal trænes mange timer om ugen for at konkurrere på topniveau.

- Man er aldrig rigtig mæt. Ens hormonbalance bliver ude af balance. Så det vil sige, at man måske bliver lettere irriteret. Ens testosteronniveau falder, man har ikke lige så meget overskud. Ens sexliv daler, man har ikke lige så meget lyst, siger bodybuilderen.

Og det er altså noget, hans kæreste mærker til, når kuren intensiveres op til en konkurrence.

Frederik Ipsens kæreste kan godt mærke, hvornår træningen er mest intens.

- Jeg mærker det på den måde, at han ikke har lige så meget overskud. Og der spiller jo også nogle hormoner ind, når man ikke får det mad, man skal have, siger Julie Nygaard Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Alligevel fortæller hun, at hun er stolt af ham og glad for det, han har opnået.

Den 17. november kunne Frederik Ipsen prale af at være verdensmester i dopingfri bodybuilding for amatører.

Og hendes opbakning er vigtig, for bodybuilderen har fået blod på tanden til at tage næste skridt, nu hvor han har vundet verdensmesterskabet for amatører.

Læs også Efter #metoo: Må vi godt klæde os på til flirt?

- Planen er at stille op til verdensmesterskaberne i den professionelle liga, som er det højeste af det højeste, og så se, hvordan man kan klare sig der, siger Frederik Ipsen.