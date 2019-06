Østergaard om sejren: Danskerne har været i et symbolpolitisk jerngreb

Den østjyske spidskandidat Morten Østergaard kan næsten ikke selv tro det.

Radikale Venstre har fordoblet deres mandater i Folketinget fra 8 til 16. I Østjylland går de fra 1 til 3 mandater.

Jeg ved jo ikke, hvad jeg skal gøre ved mig selv. Morten Østergaard, Formand for Radikale Venstre og spidskandidat i Østjyllands Storkreds

De har samlet fået 8,6 procent af vælgernes stemmer, og de er dermed det parti, der har opnået størst fremgang siden seneste folketingsvalg, hvor de fik 4,6 procent af stemmerne på landsplan.

I Østjyllands Storkreds er Radikale Venstre gået endnu mere frem end på landsplan. Her har 9,9 procent stemt på Radikale Venstre.

Sådan ser stemmefordelingen ud i Østjyllands Storkreds, efter alle stemmerne er talt op.

- Det overgår mine vildelste forventninger. Jeg ved jo ikke, hvad jeg skal gøre ved mig selv. Jeg kniber mig lige i armen. Det vigtigste er dog det overordnede billede, der tegner sig, at vi siden 2001 har været i et symbolskpolitisk jerngreb i Danmark, og det har danskerne sagt klart nej til, lød det fra partilederen til TV2 ØSTJYLLAND tidligere på aftenen, da sejren så ud til at være en realitet.

- Det er tid til et vagtskifte i dansk politik. Det er en æra, der er slut, som startede i 2001, og nu skal der bygges noget nyt op, siger Morten Østergaard (RV).

01:26 Se reaktionerne fra de østjyske politikere i videoen her. Luk video

SF fordobler også

Et andet rødt parti, der klarede sig godt, var SF.

Ligesom Radikale Venstre fordobler de deres mandater i Østjylland og på landsplan. De går fra et til to mandater i Østjylland og fra 7 til 14 på landsplan.

Jeg synes selv, at det er godt, at Danmark bliver malet rødt i aften. Kirsten Normann Andersen, spidskandidat for SF i Østjyllands Storkreds

Den østjyske spidskandidat Kirsten Normann Anderesen sagde dette onsdag aften:

- Det er vi rigtig, rigtig glade for. Jeg synes selv, at det er godt, at Danmark bliver malet rødt i aften.

Kirsten Normann Andersen (SF) står til valgfesten og holder øje med resultaterne, imens de dukker op på en skærm.

De vil bruge deres resultat til at få maksimal indflydelse på borgen.

Socialdemokratiet bliver trods en tilbagegang landets største parti med 25,9 procent af stemmerne. I Østjylland fik de også 25,9 procent af stemmerne fastholder dermed deres 7 mandater i Folketinget. Alternativet bevarer ligeledes deres ene mandat, imens Enhedslisten går et mandat tilbage.

Læs også Sådan har østjyderne stemt - se resultatet fra dit valgsted

Læs også Alle stemmer er nu talt op – sådan har østjyderne sat krydset