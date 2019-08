Øl skal give smagsprøve på højskolelivet

Ølsmagning, kajakture og fællessang.

Det er nogle af de fag, man kan prøve kræfter med på Silkeborg Højskole.

I disse dage har højskolen lavet et højskoleophold, der skal give en smagsprøve på højskolelivet for dem, der overvejer at tage på højskole eller dem, der måske har fortrudt, de aldrig kom på højskole.

I løbet af fire dage vil 37 elever opleve et intensivt kursus med fokus på fællesskab, nærvær, fordybelse og højskolesang.

Jeg kan få lov at mærke, hvordan det er at være på en helt almindelig højskole, for jeg har overvejet at tage på højskole på et tidspunkt. Anna Hansen, 21 år.

Én af de elever, der deltager i ugens kursus, er 21-årige Anna Hansen. Hun er taget hele vejen fra København til Silkeborg for at finde ud af, om det er noget for hende.

- Jeg kan få lov at mærke, hvordan det er at være på en helt almindelig højskole, for jeg har overvejet at tage på højskole på et tidspunkt, siger Anna Hansen til TV2 ØSTJYLLAND.

De fire dage på højskolen byder også på de mere traditionelle højskolefag som foredrag og morgensang.

Stor efterspørgsel

Silkeborg Højskole har haft 700 deltagere på deres forskellige sommerkurser. Og på de lange halvårlige kurser har de omkring 130 elever.

Opbakningen og tilmeldingen har aldrig været bedre, men selvom det går godt for højskolen, er der ifølge forstander Jacob Zakarias Eyermann stadig grund til at afholde kurser, hvor folk kan prøve kræfter med højskolelivet.

- Folk vil gerne dannes, oplyses og opleves. Vi skal nogle gange lave noget nyt for at tiltrække folk. Alle kan tage på højskole og få noget ud af det, siger Jacob Zakarias Eyermann.

Øl på skemaet

Udover de mere traditionelle fag som højskolesang og foredrag, har Silkeborg Højskole, som i et forsøg på at tiltrække flere mandlige højskoleelever, valgt at lave et ølbrygningskursus, hvor eleverne kan lære at brygge deres egen øl.

Det handler om at blive oplyst omkring ølbrygning. Øl er jo et gammelt og traditionelt element i vores kultur. Kristian Munk Hansen, underviser og tidligere elev på Silkeborg Højskole.

Ølkurset er arrangeret af tidligere højskoleelever fra Silkeborg Højskole.

- Det handler om at blive oplyst omkring ølbrygning. Øl er jo et gammelt og traditionelt element i vores kultur. Derfor var det oplagt at lære mere om håndværket og traditionen bag øl, siger underviser Kristian Munk Hansen, der er tidligere elev på Silkeborg Højskole.

Ølbrygningskurset går under navnet ’Humleholdet’, og en af deltagerne er Rasmus Røn Jensen. Han interesserer sig meget for ølbrygning.

- Man får et lynkursus i, hvad der skal til for at brygge øl, hvor man gennemgår hele proceduren slavisk, siger Rasmus Røn Jensen.

Han har i lang tid overvejet om højskole skulle være noget for ham på længere sigt.

- Det er en god måde at prøve det på, uden at man skal dedikere et halvt år af livet på at finde ud af, om højskole er noget for én, siger han.