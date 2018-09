Økonomisk løft til psykiatrien gavner patienterne

Natten til onsdag ffaldt budgetaftalen for Region Midtjylland på plads.

Budgetforligets helt store sejrherre er psykiatrien, hvor der fremover er afsat 50 millioner kroner til flere hænder og senge.

Der er tale om et varigt løft, der kommer oven i de 25 millioner kroner, som regionsrådet tilførte i 2018.

- Det er meget positivt, at der er så meget fokus på psykiatrien, siger tillidsrepræsentant for FOA-medlemmerne på Psykiatrisk Hospital i Aarhus Torben Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi har i lang tid råbt op om, at vi har brug for flere hænder. Maja Skau Regel, konst. afdelingssygeplejerske, Psykiatrisk Hospital

Men på Psykiatrisk Hospital mener man også, at opgraderingen er tiltrængt.

- Vi har i lang tid råbt op om, at vi har brug for flere hænder, siger Maja Skau Regel, der er konstitueret afdelingssygeplejerske, særlige pladser/P1, Psykiatrisk Hospital.

Flere hænder gavner patienter

Josefine Qvist Christensen er 20 år. I øjeblikket er hun indlagt på Psykiatrisk Hospital i Risskov.

Af erfaring ved hun, at flere hænder er til gavn for patienterne.

- Jeg tænker, at det kan give noget mere ro på afdelingerne. Man kan hjælpe folk bedre, så de ikke behøver at ryge ind og ud, siger Josefine Qvist Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun lider af en personlighedsforstyrrelse og har været indlagt flere gange. For Josefine Qvist Christensen er snak med personalet ligeså vigtig som medicin. Det giver ro i hovedet og dermed større tryghed.

- Når man har det så dårligt, at man blive nødt til at være indlagt, at der så er den hjælp, man har brug for. Og at det ikke er et spørgsmål om, at hjælpen så bliver taget fra en anden siger Josefine Qvist Christensen.

Josefine Qvist Christensen er i øjeblikket indlagt på Psykiatrisk Hospital i Risskov. Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix

Kan undgå for meget tvang

Formand for Psykiatri-Listen Mikkel Rasmussen mener ikke, at det er muligt at løfte hele psykiatriområdet med de ekstra penge.

- Men med de her penge, kan vi faktisk mærke, at vi kan gøre forandringer. Det giver mulighed for flere senge, mere personale, så de der kommer nok hænder, og man på den måde kan undgå for meget tvang, siger Mikkel Rasmussen til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er også 10 millioner kroner til sundhedstilbud tæt på borgerne, 26 millioner kroner til nye behandlinger, 5 millioner kroner til at styrke de mest specialiserede funktioner på Aarhus Universitetshospital samt fem millioner kroner til it-sikkerhed.

Ligesom der er afsat 700.000 kroner til et børnehospice.

Partierne har aftalt at der skal spares 138,6 millioner kroner i 2019. Det er en del mindre end de knap 200 millioner kroner, der først blev meldt ud. Men partierne er gået med til at mindske råderummet til politiske prioriteringer i det kommende år.

Færre ambulante og akutte besøg

Besparelserne skal blandt andet hentes ved at mindske medicinforbruget.

- Det, der ligger her, er nogle forslag, der er realistiske at indføre. Det drejer sig om få præparater, hvor man kan spare nogle penge. Vi stopper med behandlingerne, der hvor vi ikke har tilstrækkelig viden, om det virker. Det er ikke sådan, at patienterne ikke får behandling, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

Besparelserne skal også hentes ved at reducere både ambulante og akutte besøg.

Her peger regionsrådsformanden på, at man kan gøre mere brug af blandt andet telemedicin - hvor patienterne har kontakt til hospitalet, mens de er derhjemme - når der skal foretages kontroller.

Der vil også blive skåret i en række puljer til uddannelse, og så skal der også hentes penge i administration.

Randers mister afdelinger

Regionshospitalet i Randers kommer til at miste flere funktioner som følge af besparelserne.

Det betyder, at undersøgelse og behandling for brystkræft ikke længere vil være muligt på Regionshospitalet i Randers. Dermed skal patienterne til Viborg for undersøgelse og behandling.

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin lukkes også i Regionshospitalet i Randers, og her skal det undersøges, hvorvidt patienterne, der i dag behandles i Randers, skal til Aarhus eller Viborg i fremtiden.

- Vi har ikke indført en grønthøster, der gør, at vi skal spare på alle afdelinger. Vi har gjort det ved at lægge afdelinger sammen, så får vi stordriftsfordele. Samtidigt med stordriftsfordele får vi også styrket det faglige miljø, der hvor vi løser opgaven, siger Anders Kühnau.