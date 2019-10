Økonomisk pressede hospitaler får millionhjælp

Sygehusene i Region Midtjylland får 24,2 mio. kr., som især skal bruges på undersøgelse og behandling af patienter med lunge- og brystkræft.

Ud af dem tildeles 15 mio. kr. til Aarhus Universitetshospital.

Vi håber på, at det kommer til at gøre en forskel. Sygehusene er fortsat pressede, men de her penge kan hjælpe til, at vi kan behandle flere.

Anders Kühnau, Regionsrådsformand i Region Midtjylland, Socialdemokratiet