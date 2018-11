Økonomisk hjælp på vej til fyrede Vestas-medarbejdere

Nu er der en håndsrækning på vej til de Vestas-medarbejdere, der for halvanden måned siden fik den triste besked: Din stilling bliver nedlagt.

Torsdag oplyser Beskæftigelsesministeriet, at man har besluttet at bruge to millioner kroner til at opkvalificere de fyrede Vestas-medarbejdere.

Læs også 80 østjyder mister jobbet: Vestas gør klar til stor fyringsrunde

- Det er glædeligt, og jeg synes, at det er en rigtig god idé, siger Brian Tøfting, der er fællestillidsrepræsentant hos Vestas i Hammel.

Brian Tøfting glæder sig over den hjælp, som beskæftigelsesministeriet nu kommer med.

Netop Vestas i Hammel blev hårdt ramt af fyringsrunden tilbage i slutningen af september. I sparerunden sagde vindmølleproducenten farvel til 400 medarbejdere. Cirka 200 af de stillinger i Danmark, hvoraf 80 af dem blev fundet hos Vestas i Hammel.

Hjlæpe folk gennem uddannelse

I Hammel-afdelingen har det særligt ramt ufaglærte medarbejdere.

Præcist hvordan de to millioner kroner til opkvalificering af de fyrede Vestas-medarbejdere er øremærket, er endnu uvist, men Brian Tøfting har et par forslag.

Læs også Prisvindende IT-firma beskyldes for at lyve og fuske

- I forhold til de ufaglærte kan det måske hjælpe til, at de får en uddannelse, som kan være med til bedre at sikre dem et arbejde fremover, for vi ved, at der er efterspørgsmål på faglært arbejdskraft, siger Brian Tøfting, der først hørte om ministeriets initiativ, da TV2 ØSTJYLLAND ringede til ham torsdag formiddag.

Han ved, at flere af de ufaglærte opsagte fra Hammel har vist interesse for uddannelser inden for transport, pleje samt el- og metalindustrien.

- Måske det her kan være med til at give nogle af dem mulighed for at få tingene til at hænge sammen derhjemme, hvis de skal på SU, siger han.

01:05 VIDEO: Borgmester i Favrskov Kommune Nils Borring (S) fortalte i kølvandet på meldingen om fyringsrunden hos Vestas, at han været i kontakt med vindmølleproducenten. Se interview fra den 25. september her. Luk video

Ud over ufaglærte har Vestas i Hammel også sagt farvel til faglærte - primært personer uddannet inden for el.

- Jeg tror hurtigt, at de vil komme videre, for der er stor efterspørgsmål på elektrikere. Men man kunne også bruge nogle af midlerne på at give dem et lag ekstra. El-faget er et bredt område, så måske nogle af dem vil opkvalificeres i en relevant retning. Det kan også være, at nogle af de faglærte vil bygge oven på deres uddannelse. Det kan for eksempel være, at elektrikerne vil videreuddanne sig til el-installatører, siger Brian Tøfting.

Fakta Vestas har 4.000-5.000 ansatte i Danmark og samlet 24.300 på verdensplan i 79 forskellige lande.

De to millioner kroner til de fyrede Vestas-medarbejdere er taget fra beskæftigelsesministeriets varslingspulje. En pulje, som ministeriet kan udnytte, når der sker større afskedigelser af stor betydning for et lokalområde.

Fyringsrunden i Vestas lever egentlig ikke op til de almindelige kriterier for at komme i betragtning til støtte fra varslingspuljerne, men beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) har valgt at dispensere fra bestemmelserne. Det er muligt, hvis muligheden for at opnå anden ansættelse på det lokale arbejdsmarked er begrænset, og der er tale om afskedigelser af et ikke ubetydeligt omfang, oplyser ministeriet i en pressemeddelelse.

Læs også Plejehjem truet af lukning: - Det vil være en katastrofe for os

'Et skifte i branchen'

Vindmølleproducenten forklarede tilbage i september besparelserne i Danmark med, at der er sket et skift i branchen, og at der nu er mere vækst i lande uden for Europa.

Derfor var selskabet nødt til at justere omkostningerne.

- Det er et resultat af, at vi ser væksten være primært uden for de traditionelle vindmarkeder - det vil sige især uden for Europa, sagde Anders Riis fra Vestas og fortsatte:

- Vi ser globalt stor efterspørgsel på vindenergi, og det er afgørende, at vi har det rigtige setup til at efterkomme den efterspørgsel.

Denne artikel opdateres i løbet af dagen med et interview med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).