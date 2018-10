Økonomien på plads: Resten af Trækstien bliver renoveret

Økonomien er på plads, så nu kan silkeborgensere og andre naturinteresserede se frem til en renoveret Træksti langs Gudenåen.

Det betyder blandt andet, at stien fremover kan bruges størstedelen af året.

Silkeborg Kommune og Miljø- og Fødevareministeriet er blevet enige om at dele en udgift på knap ti millioner kroner, så de sidste 10 kilometer af strækningen i Silkeborg Kommune kan blive renoveret.

VIDEO: Sammen med Silkeborg Kommune er Miljø- og Fødevareministeriet blev enige om at dele udgifterne, så resten af den del af Trækstien, der ligger i Silkeborg Kommune, kan blive renoveret. Se interviewet med miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) her.

Trækstien er ikke bare en god naturoplevelse, det er også en mulighed for at se, hvordan man fragtede varer i gamle dage. Jakob Ellemann-Jensen (V), miljø- og fødevareminister

- Trækstien er ikke bare en god naturoplevelse, det er også en mulighed for at se, hvordan man fragtede varer i gamle dage i Danmark. Den fortæller noget om Danmarksbehistorien og om, hvorfor vi er blevet, som vi er. Det er god naturoplevelse for både turister og lokale, siger Jakob Ellemann-Jensen (V), der er miljø- og fødevareminister til TV2 ØSTJYLLAND.

Opholdsarealer langs stien

En del af renoveringen går ud på at hæve Trækstien, så gående og cyklister kan bruge den i cirka 10 måneder om året. Der vil også blive lavet små arealer, som man kan opholde sig på langs stien.

På meget våde strækninger vil stien blive hævet op på en træsti, fordi den i dag er oversvømmet i lange perioder.

Samtidig bliver der i Favrskov, Randers og Viborg Kommune arbejdet på at forbedre resten af Trækstien hele vejen ud til Randers Fjord.

VIDEO: I 2016 renoverede et tømrerfirma fra Silkeborg Pramdragerstien lige nord for Resenbro. Indslaget er fra den 16. marts 2016.