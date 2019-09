Økologiske køer maler kunst på marken

1 km. 5 km. 10 km. 50 km. eller mere? Hvor langt går en økologisk ko egentlig om dagen? Det besluttede virksomheden Friland sig for at finde ud af ved at montere GPS’er på tre køer.

Læs også Nu er der penge på vej til fyrede slagterimedarbejdere

Siden da viste det sig, at køer ikke bare går en hel del i løbet af en dag. De laver faktisk også ko-kunst:

- Vi ville gerne kunne give vores forbrugere et tal på, hvor langt en ko egentlig går om dagen. Men da vi kom i gang med at spore dem, gik det op for os, at de faktisk tegner nogle ret flotte mønstre, når de går omkring på marken, siger Maria Bast, der er marketing manager hos Friland.

Læs også Sommerfugle invaderer Danmark: - Det er usædvanligt

Nu udlodder Friland køernes værker til ti heldige vindere, der kommer tættest på at gætte, hvor langt de tre køer går tilsammen de næste fire uger.

Friland udlodder køernes værker i som plakater og t-shirts de ti heldige vindere, der kommer tættest på at gætte, hvor langt de tre køer går tilsammen de næste fire uger. Foto: Friland

Kunst-ko i Silkeborg

En af kunst-køerne holder til hos Gert Glob Lassen, der er økologisk landmand i Silkeborg. Han har 340 malkekvæg og er overrasket over, hvor meget hans ene ko faktisk går om dagen:

Jeg har nok været klar over, hvilken mark hun har gået på, men det har været interessant at se, hvordan hun færdes på græsmarken i løbet af dagen, og hvor ofte hun er ovre ved vandkarret. Gert Glob Lassen, økologisk landmand, Silkeborg

- Nu har jeg kun fulgt med i et par dage, men jeg tror, hun gik 6,4 km i går, og det er da ret langt. Det er ret spændende! Jeg har nok været klar over, hvilken mark hun har gået på, men det har været interessant at se, hvordan hun færdes på græsmarken i løbet af dagen, og hvor ofte hun er ovre ved vandkarret, fortæller Gert Glob Lassen til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Øl, øl og atter øl: Plejehjem fejrer Øllets Dag til stor glæde for beboerne

Han tror ikke, at koen selv har kunne mærke, at den har været iført en GPS-tracker.

Gennemsigtighed for økologien

Trackingen af køerne er en del af en større kampagne, der har til formål at vise forbrugerne, hvordan en økologisk ko egentlig har det:

- I bund og grund vil vi gerne skabe gennemsigtighed for økologien. Vi vil gerne vise, at køerne faktisk er udenfor i sommerhalvårene, fortæller kommunikationsansvarlig hos Friland, Kasper Frank Christensen.

Læs også Blotter på spil i Østjylland

De tre GPS-køer kan følges døgnet rundt på Friland.dk, samt på de Københavnske Metrostationer, hvor man løbende kan følge med i, hvor langt køerne har gået den pågældende dag.