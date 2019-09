Økologisk kok: Lige så stille er vi med til at redde verden

Inde i Christian Bøjlunds restaurant står en plade med et sølvfarvet motiv, som han er ret stolt af. For det er bevis på, at hans restaurant "Frederiksgade 42" i Aarhus har det økologiske spisemærke i sølv.

- Think global, act local, siger Christian Bøjlund og citerer et gammelt slogan, om at man kan være med til at redde verden på sin egen hjemmebane.

- Vi skal have økologi, vi skal have lokale råvarer, og lige så stille er vi med til at redde verden. Det handler om at tage valget, siger han og tilføjer:

- Hvis vi ikke skulle bruge tiden på at gøre jorden til et bedre sted at være, hvad faen skulle vi så bruge tiden på?

Det økologiske valg i Restaurant "Frederiksgade 42" har ført en række andre positive ting med sig.

Sølvmærket viser, at 60-90 procent af maden i restauranten kommer fra økologiske råvarer, og det sidste lille nyk kommer snart.

Mindre madspild

For Christian Bøjlund har det økologiske valg ført en række andre positive ting med i restauranten, for økologisk kød er dyrt, og derfor er der skruet op for grøntsagerne:

- Vores koncept er 80-20, det vil sige, vi serverer 80 procent grøntsager og 20 procent kød og fisk, siger han.

Den udvikling ses også hos andre økologiske restauranter, fortæller Rikke Thorøe Grønning, der er chefkonsulent hos Økologisk Landsforening:

- Vi ser mere frugt og grønt på tallerkenerne, mindre kød, flere råvarer i sæson, og køkkener der arbejder med at minimere madspild.

Det ville give et bedre klimaaftryk, hvis vi spiste flere af afgrøderne selv og puttede mindre i dyrene. Rikke Thorøe Grønning, chefkonsulent, Økologisk Landsforening:

Økologisk Landsforening har i de 10 år, ordningen har eksisteret, delt 3.000 økologiske spisemærker ud til de restauranter og kantiner, som lever op til kravene om at bruge økologiske råvarer.

- Det giver sundere måltider, at der er mere grønt på tallerkenen, siger Rikke Thorøe Grønning og fortæller, at 80 procent af alle afgrøder i Danmark bliver brugt til dyrefoder:

- Det ville give et bedre klimaaftryk, hvis vi spiste flere af afgrøderne selv og puttede mindre i dyrene.

Christian Bøjlund tilføjer:

- Grøntsager smager godt, og det er vores bidrag til klimakampen.

Respekt for løget

Økologiske råvarer er dyrere end konventionelle, og derfor har Christian Bøjlund fået en anden tilgang til råvarerne:

- I og med at løget bliver dyrere, tvinger det os som fagfolk til at være mere kreative med, hvordan vi bruger det, det vil sige syltning, forædling, og vi bruger hele løget. Vi skal huske at have respekt for løget, selvom det er en billig råvare, så er det et helt år undervejs. Man bliver meget mere bevidst om, hvordan man bruger ressurcerne, siger han.

Og på spørgsmålet om han kunne forestille sig at droppe økologien, ryster han på hovedet og siger:

- Det er en fundamental ting, at vi skal efterlade en bedre jord, og hvis vi ikke skulle bruge tiden på at gøre jorden til et bedre sted at være, hvad faen skulle vi så bruge tiden på?

Det Økologiske Spisemærke lever op til Verdensmål nr. 12 om bæredygtigt forbrug og verdensmål nr. 13 om at bekæmpe klimaforandringer.