Økologisk kamillete kaldes tilbage: Mistænkt for at give leverskader

Hvis du har økologisk te stående i skabet, er det med at få tjekket pakningen.

Fødevarestyrelsen advarer om en større mængde kamillete, der er ude i et stort antal butikker.

Producenten er The Whole Company A/S. Og her har man fundet et for højt indhold af pyrrolizidinalkaloider.

Den økologiske te er solgt i dagligvarebutikkerne Føtex, Bilka, Netto, Salling, Meny, Spar, MinKøbmand og online via nemlig.com.

Kan give leverskader og kræft

Årsagen til det for høje indhold af pyrrolizidinalkaloider menes at stamme fra dele af planten engbrandbæger, som har været til stede i den analyserede prøve.

Fødevarestyrelsen advarer om, at indtag af te med det høje indhold af pyrrolizidinalkaloider er mistænkt for at kunne give leverskader og være kræftfremkaldende.

Kunder, der har købt den økologiske te, skal smide pakken i skraldespanden eller aflevere den tilbage til butikken, hvor den er købt.

Herunder kan du se, hvilke varianter der er tale om.

Rema 1000 økologisk kamillete med 25 breve Bedst før datoer: 17.10.2019 - 26.10.2019 - 15.11.2019 - 29.11.2019 - 05.12.2019 - 03.01.2020



Lotnumre: 3017, 3417, 3517, 3717



Solgt i Rema 1000 fra januar 2018

Dansk økologisk kamillete med 20 breve Bedst før datoer: 13.10.2019 - 30.10.2019 - 10.11.2019 - 24.11.2019 - 30.11.2019 - 08.01.2020



Lotnumre: 3017, 3117, 3417, 3517, 3717



Solgt i: Føtex, Bilka, Netto, Salling og nemlig.com fra januar 2018.