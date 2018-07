Øko-køer bliver sendt på slagteriet: Der er ikke foder nok

Den ekstreme tørke, som har ramt Østjylland, betyder, at det er svært at få nok føde til økologiske køer.

Derfor bliver flere malkekøer end normalt sendt til slagtning.

Karl Lund Nielsen, der ejer gården Karensminde ved Rønde sammen med sin søn, har i øjeblikket en bestand på 180 økologiske malkekøer.

Han har indtil videre sendt 11 køer til slagtning, men han bliver nødt til at skære ned på bestanden i det kommende år.

Vores vinterfoder er vi allerede begyndt at bruge af nu. Karl Lund Nielsen, mælkebonde, Rønde

- Den her tørke sætter sig nogle spor. Vores vinterfoder er vi allerede begyndt at bruge af nu. Lageret er nok kun halvdelen af, hvad det skulle have været på nuværende tidspunkt, siger Karl Lund Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Vi får mindre mælk og mindre indtægter. Vi er nødt til at skulle ud og købe noget suppleringsfoder, hvis vi vil beholde de dyr, vi har.

Dobbelt så mange slagtninger

Det betyder, at man på det økologiske slagteri Friland i Randers, har fået meget travlt. Meget mere end normalt for denne årstid.

- I øjeblikket har vi et antal slagtninger ind til os i øjeblikket, som er dobbelt i forhold til, hvad vi plejer på dette tidspunkt. Normalt ligger vi relativt lavt i slagtninger, fordi køerne går og spiser græs ude på marken. Det gør de af gode årsager ikke nu, der er simpelthen ikke noget, siger Henrik Biilmann, direktør for slagteriet Friland i Randers.

Som det er nu, kan Friland godt få solgt det kød, der bliver slagtet. Derfor vil det ikke påvirke prisen på kød her og nu.

Men det kan ændre sig på længere sigt:

- Den største bekymring, vi har, er faktisk på lang sigt om et halvt eller helt år, at vi kommer til at mangle kød, fordi den samlede besætning bliver reduceret ret markant. Hvis vi får mangel på kød til foråret og sommeren næste år, så vil vi se en prisstigning på det tidspunkt, siger Henrik Biilmann.