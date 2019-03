Ø savner indbyggere: Stiller lejlighed til rådighed

Skøn natur, vilde kaniner og ingen lyskryds – sådan sælger øen Endelave blandt andet sig selv.

- Man kan prøve at bo på en ø, for at se om det er noget for én, fortæller Ib Elgaard, som er talsmand for en arbejdsgruppe, som skal forsøge at tiltrække flere til øen.

Han flyttede selv til Endelave med sin kone fra Fredericia for fire år siden.

- Det har været helt fantastisk. Allerede samme dag vi overtog huset, der var naboerne samlet i vores køkken for at tilbyde deres hjælp.

Endelave består af skov, hede og overdrev, og landbrug. Foto: Karsten Kragh Hansen

Nu vil Ib Elgaard gerne være med til, at andre kan forelske sig i den ø, han selv er blevet så glad for.

- Vi er mere eller mindre afhængige af hinanden, og hjælpsomheden kender ingen grænser, fortæller han.

Vi har en nettotilgang på fem inden for det sidste halvandet års tid. Ib Elgaard, talsmand, arbejdsgruppen for bosætning, Endelave.

I følge talsmanden bor der omkring 156 på øen lige nu.

- Vi har en nettotilgang på fem inden for det sidste halvandet års tid, siger Ib Elgaard.

For et par år tilbage så det mere sort ud i forhold til tilvæksten på de små øer og landsbyområder generelt.

- Det handler også om mangel på infrastruktur, som gør det sværere, at bosætte sig og leve et aktiv arbejdsliv fra en ø, siger Ib Elgaard.

Hvis man går endnu længere tilbage, så var øen fuld af liv.

- Historisk set var der i 1930´erne over 800 mennesker, som boede herovre. Dengang levede mange hovedsagligt af landbrug, siger talsmanden for øen.

Kom og prøv en ø

Endelave er kun 13,2 km² og ligger i den sydlige del af Kattegat ud for Horsens.

- Vores børn herovre færdes frit overalt, og har en tæt kontakt til naturen, siger Ib Elgaard.

Lige nu går børnene på øen i skole i Horsens på fastlandet, men skolen ligger stadig klar, hvis der skulle komme flere børn til. Foto: Karsten Kragh Hansen

Her er ingen lyskryds og meget lidt trafik, men til gengæld masser af natur.

- Alle tager hånd om alle, medmindre man ønsker at isolere sig, så bliver man det bestemt ikke, siger han.

Endelave er kommet med i et bosætningsprojekt sammen med seks andre småøer. Projektet skal give ny viden og nye vinkler på, hvad man kan gøre for at tiltrække flere naboer til blandt andet Ib Elgaard.

Det er ingen luksuslejlighed, men den ligger i forbindelse med skolen. Vi arbejder på at få en mere. Ib Elgaard, Endelave.

Her er et nyt tiltag, at man kan komme til øen og prøve at bo en måned eller tre.

- Det er ingen luksuslejlighed, men den ligger i forbindelse med skolen. Vi arbejder på at få en mere, fortæller han.

Helt gratis kan man ikke bo her, men næsten

- I første omgang så skal man selv betale forbruget og et mindre vederlag, så det kan gå i nul.

Lejligheden øen stiller til rådighed ligger ved skolen. Den bliver for tiden kun brugt til temauger af skoler fra fastlandet, der der lige nu ikke er elever nok til den. Foto: Ib Elgaard

Selvom der er en skole på øen, så er der for få elever til at de kan blive undervist – derfor bliver de fragtet til Horsens hver morgen.

Vi vil gerne have flere børn herovre, så vi igen kan tage skolen i brug og undervise dem herovre. Ib Elgaard, Endelave.

- Vi vil gerne have flere børn herovre, så vi igen kan tage skolen i brug og undervise dem herovre, siger Ib Elgaard.

Skolen er stadig i brug, men bliver hovedsagligt brugt til temauger for andre klasser fra fastlandet, som kan overnatte på øen.

Ib Elgaard er talsmand for en gruppe der arbejder for at øge bosætningen på Endelave. Han kom selv til øen for fire år siden. Foto: Privat

- Vi vil gerne have gang i infrastrukturen igen, og der er skolen et vigtigt aspekt, fortæller talsmanden.

Det skal ikke være et stort oldekolle for efterlønnere og pensionister, men for folk i alle aldersgrupper. Ib Elgaard, Endelave.

Derfor efterlyser efterlønneren ikke kun nye legekammerater på sin egen alder, men folk i alle aldre og gerne børn til at holde liv i øen.

- Det skal ikke være et stort oldekolle for efterlønnere og pensionister, men for folk i alle aldersgrupper.

Om sommeren er der ekstra liv på den aktive ø. Foto: Sonja Elgaard

Om sommeren er der ingen problemer med at tiltrække gæster til øen. Her arrangerer man blandt andet Aktiv Ø, hvor man kan dyrke over 50 forskellige fysiske aktiviteter, som for eksempel yoga, crossfit eller vandre sammen.

- Sidste sommer havde vi 1200 personer igennem vores aktiviteter. De gav udtryk for, at de kom netop for det. Og flere kom sejlende her til, siger Ib Elgaard.

Nu håber de på øen, at det nye initiativ kan skaffe flere til øen mere fast.

- Man bliver modtaget med åbne arme, og bliver hurtigt en del af samfundet, fortæller Ib Elgaard.