Odder-borgere jubler: Endelig åbner letbanen

Klokken 05:37 kører det første letbanetog fra Odder til Aarhus. Med åbningen af den 29 kilometer lange strækning kan Odder-borgerne nu køre direkte fra Odder til Skejby.

- Det er rigtig fedt, så behøver jeg ikke stå op klokken fire om morgenen. Det er også på tide, det skulle jo have virket for længe siden, siger Jasper Kjær Martiny, der skal bruge letbanen dagligt til at komme i skole og til rugby.

Selvom glæden er stor blandt Odder-borgerne, så er de store forsinkelser endnu ikke helt glemt. Det offentlige transportmiddel skulle have været klar for over et år siden, og det er stadig i baghovedet på de ellers glade borgere.

- Jeg synes, det er lang tid, de har været om det, men jeg ved jo ikke noget som helst om, hvor lang tid, de skal have. Men jeg skal i hvert fald benytte den, det er helt sikkert, siger Peter Søgaard, der vil bruge letbanen til at besøge Aarhus med Søgaard-klanen, som han kalder sin familie.

Jasper Kjær Martiny kan i fremtiden sove lidt længere om morgenen, nu hvor letbanen hurtigere kan få ham i skole.

Aarhus Letbanes direktør, Michael Borre, der godt kan forstå de lidt ambivalente borgere, glæder sig også over, at ventetiden nu er forbi.

- Vi står med en følelse af utrolig lettelse og stolthed og glæde over endelig at få lov til at åbne den næste etape af letbanen, siger Michael Borre til TV2 ØSTJYLLAND.

Der skal køres forsigtigt

Letbanen blev fredag godkendt til at køre med passagerer af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, og allerede lørdag morgen skal den nye strækning bruges til at fragte passagerer mellem Aarhus, Odder og Lisbjerg.

Letbanevognene kører for første gang fra Odder til Aarhus med passagerer lørdag klokken 05.37.

Men der bliver dog stadig taget et par sikkerhedsforanstaltninger, før den nye strækning skal bruges for fuld tryk.

- Vi lærte lidt af Aarhus og kører lidt med en sikkerhedsmargin, men i løbet af september vil vi lave åbningsfest formentlig lørdag 8. sept. hvor der også er gadefestival i byen, siger Uffe Jensen (V), der er borgmester i Odder.

På trods af forsinkelsen, og selvom der fortsat bliver kørt ekstra forsigtigt, er borgernes fokus dog på det positive.

- At vente i to år på en letbane er lidt lang tid, men tingene bliver jo færdige, når de bliver færdige. Det bliver dejligt at kunne komme hurtigere til Aarhus, siger Marie Hvidbjerg Sabroe Kristensen, der til dagligt er kokkeelev.

Aarhus Letbanes næste skridt er at få gang i strækningen til Grenaa, men det ligger ifølge letbanedirektøren et par måneder ude i fremtiden endnu.

- Vi er ved at lave anlægget færdigt. Vi kører nogle test med togene med lav hastighed, og så skal vi have lavet en lang række sikkerhedsbærende test, siger Michael Borre.

Han fortæller, at han fortsat forventer projektet færdigt omkring årsskiftet.