OB slår Horsens og tager stort skridt mod top-6

OB tog søndag eftermiddag et vigtigt skridt i kampen for at nå de eftertragtede top-6-pladser i Superligaen, da holdet slog AC Horsens med 2-1 på udebane i 23. spillerunde.

Horsens-midtbanespilleren Hallur Hansson blev udvist i anden halvleg, hvilket ikke gjorde tingene lettere for hjemmeholdet.

Med sejren hopper fynboerne op på en midlertidig tredjeplads, mens Horsens risikerer at falde til tiendepladsen, hvis søndagens øvrige resultater går imod Bo Henriksens mandskab.

Horsens havde det svært i første halvleg, men selv om OB havde et voldsomt spilovertag, så var det hjemmeholdet, der bragte sig foran med 1-0 efter 17 minutter.

Det var Horsens-kantspilleren Peter Nymann, der sparkede bolden i nettet fra kanten efter hjemmeholdets første reelle angreb i kampen.

Efter 25 minutter bragte OB-angriberen Bashkim Kadrii dog balance i regnskabet, da han modtog bolden på kanten af feltet og smadrede bolden ind bag Kevin Mendoza i Horsens-målet.

OB var fortsat dominerende, men på trods af det kunne de to mandskaber gå til pause ved stillingen 1-1 efter en intens første halvleg.

Horsens kom meget bedre ud til anden halvleg, men ti minutter inde i halvlegen ramte ulykken hjemmeholdet.

Midtbanespilleren Hallur Hansson modtog nemlig sit andet gule kort og dermed rødt, da han ifølge kampens dommer forsøgte at filme sig til et frispark.

OB satte sig på sagerne efter udvisningen, og med et kvarter igen burde midtbanespilleren Casper Nielsen have sendt OB foran, men Kevin Mendoza viste høj klasse i Horsens-målet.

Ti minutter før tid kom forløsningen dog for gæsterne, da angriberen Anders K. Jakobsen kom først på et indlæg og scorede til 2-1, som også blev kampens slutresultat.