Nyuddannet lærer ramt af virkeligheden: - Jeg måtte trække stikket

- Jeg følte mig meget alene. Jeg følte mig utryg og følte ikke, at jeg kunne leve op til den faglighed, som jeg egentlig havde med mig i bagagen, fortæller Henriette Witt Hollenbach til TV2 ØSTJYLLAND.

Henriette er ikke alene. En undersøgelse fra Via University College fra december 2017 viser, at hver fjerde nyuddannede lærer overvejer at droppe folkeskolen i løbet af det første år. De rammes af såkaldt praksischok.

Henriette startede som lærer på en folkeskole i nærområdet.

- Jeg følte mig ikke klædt på i læreruddannelsen til at møde virkeligheden, og så gik jeg ned med stress, fortæller hun.

Praksischok En udfordrende eller chokerende oplevelse af mødet med det arbejdsliv, som en gennemgået eller igangværende uddannelse skulle kvalificere en til.

Efteruddannelsesforløb

I Aarhus har den lokale lærerforening startet et særligt efteruddannelsesforløb for de nyuddannede.

Vi har tidligere talt med Malene Vestergård, der er konsulent ved Århus Lærerforening og til daglig har fokus på de nyuddannede lærer, i den forbindelse.

- De nyuddannede lærere begyndte at komme ind til møder hos mig for at få sparring på, hvordan de kunne bruge deres uddannelse et andet sted end folkeskolen. Mange fortalte, at lærerdrømmen var brast i mødet med virkeligheden, fortæller hun.

En stor drøm brast

Henriettes valg om at uddanne sig til lærer var ikke tilfældigt. Det var en stor drøm.

- Jeg begyndte at læse til lærer, fordi at det var en stor drøm, jeg havde haft. Jeg havde glædet mig til at komme ud og gøre en forskel.

Hendes drøm om at være lærer braste blot efter syv uger i virkeligheden.

I dag er det tre år siden, at Henriette gik ned med stress, og hun er stadig sygemeldt.

- Jeg kunne rigtig godt tænke mig at komme tilbage i folkeskolen. Jeg har ikke helt mistet modet. Men jeg kan også se, at med de rammer folkeskolen har i dag, så kan det blive rigtig svært, hvis jeg gerne vil undgå at blive syg af det, fortæller Henriette Witt Hollenbach.

- Vi skal hjælpe dem

Malene Vestergård er ikke i tvivl, om at de nyuddannede lærere brænder for faget, derfor har hun tidligere udtalt, at efteruddannelsen er et vigtigt forsøg på at hjælpe lærerne.

- Vi er nødt til at forsøge at gøre noget ved det her, for vi skal vende den negative udvikling. Det er et problem for eleverne, forældrene og skolerne, at vi mister nogle af de lærere, som virkelig brænder for faget og er dem, der skal bære folkeskolen, siger Malene Vestergård.

Det nye efteruddannelses-forløb startede i onsdags, hvor fire lærere fra Tranbjergskolen var på kursus.