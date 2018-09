Nyuddannede lærere skal efteruddannes: - Det er værd at prioritere

Hver fjerde nyuddannede lærer overvejer at droppe karrieren i folkeskolen, fordi praksis er så udfordrende eller chokerende, end hvad de føler, deres uddannelse kvalificerer dem til. Den overvejelse gør de sig allerede indenfor det første år.

Derfor har Aarhus Lærerforening valgt at tilbyde efteruddannelse til de nyuddannede folkeskolelærere. I dag var fire lærere fra Tranbjergskolen sendt på sådan et kursus.

- Jeg håber, at jeg bliver rustet til at komme ud på arbejdsmarkedet, og bliver klar til nogle af de udfordringer der nu engang er i folkeskolen, sådan at jeg er klar og føler mig tilpas i det, som jeg skal lave fremadrettet, siger Jonas Haaning, som er nyuddannet lærer, til TV2 ØSTJYLAND.

Investeringen værd

I den undersøgelse, som VIA University College har foretaget, som viser, at hver fjerde folkeskolelærer genovervejer jobvalget, ser man også, hvordan mange af dem opfatter jobbet som krævende, ensomt og ofte utaknemmeligt. Dette gælder ikke kun i Aarhus.

Skolelederen på Tranbjergskolen, Hanne Gammelgaard Jensen, mener, at det er værd at investere i de nyuddannede.

- Det er, når vi er kommet ud og møder praksis, at alle de gode spørgsmål opstår, derfor synes vi, at den investering, selvom det giver en forstyrrelse i hverdagen med at sætte vikarer på, så er investeringen med at klæde dem godt på værd at prioritere, siger Hanne Gammelgaard Jensen.

Efteruddannelsen skal blandt andet ruste de nyuddannede i konflikthåndtering, klasseledelse og forældresamarbejde.

Lærerne føler sig ikke godt nok rustede til de udfordringer, der opstår i praksis.

Givende for alle

Jonas Haanings forklaring på, hvorfor det kan være svært at komme ud i praksis, stemmer godt overens med undersøgelsens konklusion.

- Realiteten er måske noget andet, end det man lærer på skolebænken. Ikke at det er forkert, det vi lærer, men det er måske ikke sådan, at vi kan bruge det direkte i den hverdag, vi kommer ud i, forklarer han.

At kunne få noget erfaring og dele noget erfaring med hinanden, det tror jeg, er meget givende for os alle sammen Kamilla Korsholm Nielsen, nyuddannet lærer

Hans kollega Kamilla Korsholm Nielsen synes ligeledes, at et efteruddannelseskursus hurtigt efter endt uddannelse er en god ide.

- Vi har ikke den samme erfaring og robusthed som flere af vores kolleger har på de nye arbejdspladser. Så det, at kunne få noget erfaring og dele noget erfaring med hinanden, det tror jeg, er meget givende for os alle sammen, siger hun.

På VIA University College i Aarhus, der har man fokus på, at nogle ting skal optimeres i uddannelsen.

- Allerede i foråret, der har læreruddannelserne i landet formuleret ti ambitioner til en bedre læreruddannelse, fordi vi er godt klar over, at der er en lang række områder, hvor vi godt kunne gøre det bedre. Dels er det faglig fordybelse og at uddanne lærere med en stærk professionel og faglig identitet, fortæller Elsebeth Jensen, uddannelseschef på VIA University College, Aarhus til TV2 ØSTJYLLAND.

Fire af lærerne på dagens kursus var fra Tranbjergskolen.

Det gavner fremtiden

På Tranbjergskolen har man en klar procedure for, hvordan man vil sikre de nyuddannede den bedste start på arbejdslivet.

- Lige efter man er blevet ansat, bliver man kaldt ind til en samtale, hvor der aftales små fokuspunkter, og hvor der løbende er sparringschancer efterfølgende, siger Hanne Gammelgaard Jensen.

Det er vigtigt for, at jeg kan føle mig tilpas i det job, som jeg nu engang har valgt, at jeg skal arbejde med resten af mit liv Jonas Haaning, nyuddannet lærer

Jonas Haaning tror på, at indsatsen nu og her kan gavne ham i resten af karrieren.

- Det er vigtigt for, at jeg kan føle mig tilpas i det job, som jeg nu engang har valgt, at jeg skal arbejde med resten af mit liv, så det er vigtigt, at jeg føler mig tilpas med det, jeg skal lave fremadrettet, udtaler han.

