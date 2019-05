Nyuddannede lærere flygter fra folkeskolerne: Nu har lærerforening taget affære

Mange nyuddannede folkeskolelærere har svært ved at finde sig til rette i lærergerningen, og selve springet fra lærerbøgerne til selve lærergerningen kan være stor.

Det oplevede Laura Mott, da hun begyndte som lærer på Beder Skole sidste sommer.

- Man har en hel masse ambitioner, teori og ting man vil gøre. Det kan være svært at føre det ud i livet, for man ved ikke helt, hvad det handler om. Det er ligesom at læse en masse om fodbold, og så lige pludselig skal ud at spille det, siger Laura Mott til TV2 ØSTJYLLAND.

Nu er Laura Mott tilbage på skolebænken. Det sidste års tid har hun nemlig sammen med 15 andre nye lærere deltaget i et projekt hos Aarhus Lærerforening.

Laura Mott fik et praktikchok, da hun blev færdiguddannede som lærer og dermed mødte virkeligheden. Nu har hun deltaget i et ekstraordinært efteruddannelsesforløb, og det har hjulpet.

Her har de været igennem et efteruddannelsesforløb, hvor de er blevet klædt på til at tackle udfordringer som ensomhed, konflikthåndtering og hvordan man leder en skoleklasse.

- Jeg synes, at jeg har været vildt privilegeret at jeg har fået lov til at komme. Og at vi kun er 16, er helt skørt, for det er noget, alle burde have mulighed for. Det er vildt hårdt at starte, og det har bare været en kæmpe hjælp at komme ind her og trække vejret, siger Laura Mott.

Praksischok En udfordrende eller chokerende oplevelse af mødet med det arbejdsliv, som en gennemgået eller igangværende uddannelse skulle kvalificere en til.

Hver sjette flygter fra folkeskolen

Projektet blev sat i gang sidste sommer. Hver sjette nyuddannede lærer flygter nemlig fra folkeskolen inden for de første to år.

- Vi er nødt til at gøre et eller andet for at vende den her udvikling, hvis vi fortsat vil have en attraktiv folkeskole, som skal være lærernes og forældrenes førstevalg, siger Malene Vestergård, der er konsulent ved Aarhus Lærerforening til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er vildt hårdt at starte, og det har bare været en kæmpe hjælp at komme ind her og trække vejret Laur Mott, lærer, Beder Skole

Og det ser ud til, at den ekstra undervisning har haft den ønskede effekt.

- Det er gået rigtigt godt på den måde, at de 16, der startede i det her forløb efter sommerferien, de er her stadigvæk. Så på den måde er det en lille solstrålehistorie i en ellers lidt grå og trist vejrudsigt for folkeskolen ofte, siger Malene Vestergård

Det vil ifølge Aarhus Lærerforening koste omkring 250.000 kroner at udbrede ordningen til alle nyuddannede lærere i kommunen. Og hvis man spørger lærerne selv, vil det være en rigtigt god idé.

- Selve initiativet er godt. At der bliver gjort noget, når man nu har observeret, at der har været et frafald fra folkeskolen. At man prøver at tage hånd om det, siger Emil Kier, der er lærer på Søndervangskolen i Viby, til TV2 ØSTJYLLAND.

Laura Mott håber også, at der er endnu flere nyuddannede lærer, der vil få samme mulighed, som hun har fået.

- Jeg håber, det fortsætter og gerne bliver større, så andre har fået det, jeg har fået, og ikke bare bliver kastet ud i det og skal gå direkte fra skole til arbejdsliv, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Fra studie til skole - fakta om det nye efteruddannelsesforløb i Aarhus Forløbet skal sikre, at nye lærere får en bedre start på deres arbejdsliv.



Forløbet er udarbejdet af Århus Lærerforening i samarbejde med VIA University College.



Forløbet har fokus på blandt andet kommunikation, didaktik og sparring på praksis for de nyuddannede lærere.



Forløbet skal afvikles i skoleåret 2018/19 for 10-15 nyuddannede lærere.



Du skal være nyuddannet og nyansat.



Det er din skoleleder, der skal tilmelde dig.



Forløbet er gratis for din skole – Århus Lærerforening betaler.

Kilde: Århus Lærerforening

Rådmand vil udbrede projektet

Erfaringerne med at tage ekstra hånd om de nye lærere har faktisk været så gode, at kulturrådmanden i Aarhus Kommune nu vil udbrede det til alle byens folkeskoler.

Nu skal vi finde en løsning, så flere kan få glæde af at undgå det her praksischok Thomas Medom (SF), rådmand, Børn og Unge, Aarhus Kommune

- Det her projekt er der 16 lærer, der har haft glæde af, men der er jo langt flere nyuddannede lærer i den aarhusianske folkeskole. Nu skal vi finde en løsning, så flere kan få glæde af at undgå det her praksischok, siger rådmand Thomas Medom (SF) til TV2 ØSTJYLLAND.

Betyder det, at det vil blive udbredt?

- Vi skal jo finde modellen på det. Vi skal være sikker på økonomien på det, og det sidder vi og diskuterer lige nu, men det er i hvert fald min ambition, at vi kan komme i mål med at få det ind som en fast model og ikke bare som et projekt, siger Thomas Medom.