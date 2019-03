Planer om nyt trætårn: Skal sætte fokus på bæredygtighed

I Aarhus har flere samarbejdspartnere planer om at bygge et nyt 10-etagers tårn af bæredygtigt træ ved havnefronten.

Idéen er, at tårnet skal være med til at få hele byggebranchens øjne op for træ som byggemateriale.

- Vi skal bygge et slankt tårn i CLT krydslamineret træ, der er et bæredygtigt byggemateriale, som kan genanvendes, fortæller stadsarkitekt i Aarhus Kommune Stephen Willacy.

Ifølge en af projektets medudviklere er interessen for træbyggeri vokset.

- Bæredygtigheden vinder mere og mere indpas. Vi kommer helt sikkert til at se flere træbyggerier rundt omkring, og det skal vores ingeniører kunne regne og beregne på, fortæller Udviklingschef, Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet, Kasper Lynge

Hvis planen om det nye tårn realiseres, bliver det her på pladsen på Aarhus Havn.

Et oplagt alternativ

Og netop træ er et godt alternativ til materialer som beton.

- Vi har i dag ret store udfordringer, hvor vores ressourcer blive knappe. Derfor skal vi finde nogle erstatninger, hvor træ er et oplagt materiale. Træ optager CO2, hvorimod beton producerer CO2, fortæller ekspert i bæredygtigt byggeri, VIA University College. Torsten Sack-Nielsen.

Trætårnet er indtil videre kun på tegnebrættet, men hvis det opføres, vil det være tilgængeligt for alle og blandt andet fungere som udkigstårn for borgerne.