Nyt streetfood-marked har åbningsdato klar

Arbejdet skrider planmæssigt fremad i den store røde bygning på havnen i Randers. Her kommer byens kommende streetfood-marked til at ligge, og man er nu nået så langt som til at sætte en åbningsdato.

Den hedder fredag den 7. februar 2020.

- Det er fredagen før børnenes vinterferie i uge 7, så det passer godt, at vi kan være færdige til den tid, siger en af folkene bag markedet, Nicolai Michaelsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

I øjeblikket er boderne ved at blive opført i det tidligere Adolph Andersens eftf. på havnen.

Det duer ikke, vi får tre mexicanske boder og tre burgerbarer. Der skal være noget forskelligt. Nicolai Michaelsen, Randers Street food

Bygningens fortid giver dog ekstra arbejde for det nye madmarked.

- Den gamle hal har ikke fjernvarme eller el, så det er vi ved at få styr på, forklarer Nicolai Michaelsen.

Det er tydeligt at se, markedet kommer meget tæt på vandet. Der skal derfor også kigges på sikkerheden, hvilket der er taget højde for. Foto: Privat

Interessen er dalet

Inden længe skal det også besluttes, hvilke boder der får de otte pladser i Randers Street food.

Endnu er der ikke lukket nogle endelige aftaler, og folkene bag modtager fortsat gerne ansøgninger fra interesserede, som ønsker en bod.

- I starten modtog vi 60-70 ansøgninger, men efter vi har sendt priser og informationer ud, er det overvejende professionelle, som er tilbage. Og der er en del færre, som er i spil, men vi skal nu nok finde otte under alle omstændigheder, forsikrer Nicolai Michaelsen.

Han og de øvrige folk bag markedet ønsker et så varieret madudbud som muligt, så det spiller også meget ind, når ansøgningerne gennemgås.

Store vinduespartier ud mod vandet skal sættes op i bygningen. Foto: Privat

Har flere ønsker til boder

Vi har ja-hatten på, det er en fin placering, der er professionelle folk bag, og projektet taler ind i vores planer for 'Byen til vandet'. Alex Weinreich, chefkonsulent, Randers Kommune

Man har ikke lagt sig fast på, hvad der skal være, men ønsket er, at der i hvert kommer netop en mexicansk bod, en burgerbar og noget indisk.

Ønsker man at smide en ansøgning af sted til Randers Street food, skal det gøres via Facebook.

Nyheden om planerne på havnen kom frem i slutningen af juli. Dengang manglede der kun de endelige byggetilladelser fra Randers Kommune, som siden er kommet i hus.

Hele vejen igennem har kommunen været yderst positiv over for projektet.

Kommunen bakker op

- Der skal ændres på anvendelsen af bygningen, så der kræves en byggetilladelse og et projekt, som opfylder reglementet for nødudgange, sikkerhed og lignende, sagde chefkonsulent hos erhvervsservice i Randers Kommune, Alex Weinreich, dengang til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi har ja-hatten på, det er en fin placering, der er professionelle folk bag, og projektet taler ind i vores planer for 'Byen til vandet', fortsatte han.

Folkene bag det nye marked er Mike Pabst og Dorthe Bjørn, der driver Café Jens Otto, Restaurant Det Gamle Apothek, Restaurant Sejlklubben og Slotspladsens Is og Kaffebar, Nicolai Michaelsen og medejeren Heine Kjær der står bag flere sushirestauranter og tøjbutikken Fabric samt Frank Skov, der ejer en café i Fredericia.

Også den lokale erhvervsmand Jesper Aggerholm, der har adskillige virksomheder bag sig, er med i projektet.