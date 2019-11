Nyt søfartøj skal redde liv hurtigere

Skal der reddes liv til søs? Har politiet brug for hjælp? Eller skal der havnebevogtning til?

Fremover kommer assistancen fra et spritnyt fartøj, der i vældig hast kan sejle ud fra Horsens.

- Det kan sejle væsentligt hurtigere end vores ældre skibe, og derfor kan vi bedre løse vores opgaver. De ældste skibe er snart 30 år gamle. Ved en søredning er det jo vigtigt at kunne komme hurtigt hen til ulykken, siger Tommy Lorentsen, der er fartøjsfører i Marinehjemmeværnet Horsens.

Tommy Lorentsen yderst til venstre er fartøjsfører.

Det nye fartøj kan sejle omkring 21 knob, hvor de ældre skibe maksimalt kan sejle 12-13 knob.

På de ældre skibe skal de være minimum otte for at gennemføre en længerevarende operation. Det nye fartøj kræver kun fire personer.

- At stå at vente på de sidste to mand, fordi man kun kunne skaffe seks mand, det er lidt træls, siger Tommy Lorentsen.

Håber på flere opgaver

Det nye fartøj skal for eksempel bruges til inspektion af handelsskibe, søredninger og havnebevogtning i tilskærpede situationer.

- Vi håber, at når nu, vi kan agere hurtigere, så kan det også medføre nogle flere opgaver, siger Tommy Lorentsen, der er fartøjsfører i Marinehjemmeværnet Horsens.

Fartøjet er blevet leveret fra Sverige.

- Det er altid spændende at få noget nyt legetøj, og i og med at vi har et nyere skib, får vi nok også nemmere ved at tiltrække nye medlemmer til Hjemmeværnet, siger han.

Hjemmeværnet har fartøjet i en forsøgsperiode på to år.

- Jeg håber absolut, at de bliver i Hjemmeværnet, siger Tommy Lorentsen.