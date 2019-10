Nyt skoleintra venter efter efterårsferien: Forældre bør forvente kaos

Fucking Forældreintra.

Undskyld sproget, men hvis du har børn i skolealderen, har du med stor sandsynlighed tænkt tanken på et tidspunkt.

Forældreintra har gennem en årrække bombarderet forældre med relevante og knapt så relevante oplysninger, og systemet er blevet beskyldt for at være en jungle at navigere i.

Men, langt de fleste forældre kender systemet og har omtrent fundet ud, hvordan det fungerer.

AULA er et bedre system, men der vil være børnesygdommen, lyder det fra rådmand for Børn og Unge i Aarhus, Thomas Medom.

Det digitale informations- og kommunikationssystem mellem skole og hjem skiftes efter efterårsferien ud med IT-platformen AULA.

AULA skal efter hensigten være et mere enkelt og forældrevenligt system, men det bliver ikke den realitet, der kommer til at vente de østjyske forældre efter ferien, lyder det fra Århus Lærerforening.

- Jeg kan ikke forestille mig andet, end at det bliver et kaos. Man har lavet et system, der ikke i høj nok grad kan det, som det skal. Der er en kæmpe risiko for, at skolerne ikke kan leve op til det ansvar, forældrene har til samarbejdet mellem skole og hjem, siger formand for lærerforeningen, Jesper Skorstengaard, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ingen øvetid og mange fejl

Han har tre hovedkritikpunkter i forhold til implementeringen af AULA.

Det første er, at lærerne ikke når at sætte sig ind i systemet, inden de skal tage det i brug. Det var planen, at AULA skulle tages i brug efter sommerferien. Her møder lærere typisk ind omkring en uge før eleverne, og det ville have givet lærerne tid at teste og øve sig på det nye system.

Men lanceringen er blevet forsinket, og nu må lærerne hoppe direkte ud i det, mens der er fuld tryk på skoleprogrammet.

Dansk Lærerforening vil gerne tilbage til kontaktbogen. Det tror jeg ikke, den moderne familie er interesseret i. Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge i Aarhus

Det andet kritikpunkt er, at systemet ifølge Jesper Skorstengaard er ramt af mange fejl og sikkerhedsbrister. Det viser de testkørsler, der er blevet lavet, lyder det.

- En række skoler har været forsøgskaniner, og jeg har hørt, det er ret kaotisk, når forældrene åbner app'en. Det har skabt en masse usikkerhed blandt lærerne, siger Jesper Skorstengaard.

Skoleintra er snart passé. Tiden vil vise, om AULA er bedre.

Vigtige funktioner mangler

Han henviser blandt andet til en funktion, hvor lærere kan lægge et billede ud af sig selv, så forældrene kan se dem. Her er det sket, at billederne er dukket op under de forkerte navne.

Det tredje - og måske alvorlige - kritikpunkt fra Århus Lærerforening er, at systemet formentlig ikke kan det, det skal kunne.

- De funktioner, der har været vigtige i Skoleintra, er ikke overført til AULA. Der vil være nogle funktioner, som ikke er der mere, og som højst sandsynligt heller ikke kommer. Det er en stor bekymring, siger Jesper Skorstensgaard til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det kan være overblikket over vikarsystemet eller den funktion, hvor en lærer svarer til en hel gruppe af forældre. Jeg er bekymret for, at det kan blive kaotisk. Vi har fået rigtig mange henvendelser både fra lærere og tillidsmand.

Man har lavet et system, der ikke i høj nok grad kan det, som det skal, lyder det fra formand i Århus Lærerforening, Jesper Skorstensgaard.

Rådmand: En bedre platform

Jesper Skorstensgaard er bekymret for, at "den vigtige dialog mellem forældre og skole" vil blive forringet, når AULA snart tages i brug. Det, synes han, er svært uheldigt, når fokusset har været på at forbedre dialogen i det nye system.

Det nye system vil helt sikkert have nogle børnesygdomme. Vi skal forvente, at der er nogle bump i starten. Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge i Aarhus

Rådmand for Børn og Unge i Aarhus, Thomas Medom, er mere optimistisk i forhold til AULA.

- Platformen er mere sikker. Den passer bedre på vores børns oplysninger. Der er meget støj og unødvendig information i Forældreintra, og den del bliver bedre i AULA. Jeg er overbevist om, at det er en bedre platform til at kommunikere mellem skole og hjem, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Rådmanden pointerer, at Forældreintra er et 10 år gammelt system, der er blevet udviklet en række lærere.

Formand for Århus Lærerforening mener, at kommunen har været for dårlig til at informere forældrene om, at det kan blive lidt kaotisk. Har han ret i det?

- Det synes jeg ikke, han har. Vi har stået på samtlige skoler i Århus og holdt caféer, hvor forældre har været velkomne. Der er sendt skriftlige meddelelser ud af flere omgange. Der har også været national information sideløbende med kommunens. Der er ingen grund til at skabe unødvendig frygt. Så er det bedre at tage udfordringerne, når de kommer.

Bump på vejen

Thomas Medom forventer ikke, systemet bliver en succes lige efter efterårsferien. Han refererer blandt andet til, at flere funktioner ikke kommer til at fungere, før AULA opdateres i november.

- Det nye system vil helt sikkert have nogle børnesygdomme. Vi skal forvente, at der er nogle bump i starten. Men Kombit, der har udviklet systemet, siger, det er klart, og at vi skal tage det i brug nu. Det er for tidligt at sige, om der er noget, der kan være bedre, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Han kommer også med en lille stikpille rettet mod lærernes fagforening.

- Danmarks Lærerforening vil gerne tilbage til kontaktbogen. Det tror jeg ikke, den moderne familie er interesseret i.

Skoleintra har givet mange forældre rynker i panden. Vil AULA gøre det samme?

To millioner brugere

Ifølge kommunernes it-fællesskab Kombit er Aula udviklet med særligt henblik på brugervenlighed og datasikkerhed.

Systemet skal bruges af personale, børn og forældre i folkeskoler, SFO'er, vuggestuer og børnehaver.

Med forventet over to millioner brugere bliver Aula den største it-løsning hidtil i kommunerne målt på antallet af daglige brugere.

Brugere vil kunne tilgå Aula via aula.dk og via en app til mobil eller tablet.