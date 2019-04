Nyt skattecenter åbner: Giver 160 nye arbejdspladser

Det var med fornemt besøg af skatteminister Karsten Lauritzen, da den røde snor mandag blev klippet i Randers. Et helt nyt skattecenter åbnede nemlig i det østjyske som et resultat af regeringens udflytning af statslige arbejdspladser.

Indvielsen af de nye arbejdspladser vækker især glæde hos den tidligere borgmester i Randers og nu Folketingsmedlem i Venstre, Michael Aastrup.

Det betyder alt. Nu har vi i årtier haft statslige arbejdspladser, der forsvandt fra byen, men nu får vi et trecifret antal statslige arbejdspladser tilbage. Det er en kæmpestor dag. Michael Aastrup, Folketingsmedlem, Venstre

- Det betyder alt. Nu har vi i årtier haft statslige arbejdspladser, der forsvandt fra byen, men nu får vi et trecifret antal statslige arbejdspladser tilbage. Det er en kæmpestor dag, siger Michael Aastrup til TV2 ØSTJYLLAND.

Skattecenteret ligger på Toldbodgade i det centrale Randers. Foto: Google Maps

I alt udflyttes der 160 arbejdspladser til det nye skattecenter, som kommer til at rumme dele af Skattestyrelsen og Gældsstyrelsen.

"160 arbejdspladser er mange"

Ifølge Michael Aastrup er 160 nye arbejdspladser i Randers mange, selvom byen er Danmarks sjette største by.

- Det er stadig rigtig mange arbejdspladser at få på en gang. Især inde i midtbyen. Vores midtby trænger til lidt vitaminer. Nu får vi så sådan en stor arbejdsplads midt inde i byen, og det er rigtig godt, siger Michael Aastrup.

01:43 VIDEO: Michael Aastrup er lige så glad som solen for de 160 nye statslige arbejdspladser i Randers. Luk video

Selvom byen nu har fået 160 nye arbejdspladser, stopper Michael Aastrups kamp om at trække endnu flere statslige arbejdspladser til byen ikke.

- Efter valget skal vi have en ny runde, og der skal vi i Randers også stå på spring, så jeg fortsætter kampen for at få endnu flere statslige arbejdspladser hertil, siger han.

Han mener blandt andet, at byen kan tiltrække arbejdspladser, som vedrører vindkraft og fødevareerhvervet.

Michael Aastrup var mandag rigtig glad for at få besøg af skatteminister Karsten Lauritzen.