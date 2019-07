Nyt rum skal sætte fokus på FN's 17 verdensmål

Et nyt formidlingscenter har onsdag set dagens lys i Aarhus.

Centret ligger på Dokk1, hedder "Verdensrum" og sætter fokus på FN's 17 verdensmål.

- Aarhusianerne kommer til at få et mere bæredygtigt Aarhus ud af det. Et Aarhus, der arbejder sammen, og hvor vi gennem partnerskaber skaber en mere bæredygtig fremtid for os alle, siger Rabih Azad-Ahmad (R), der er rådmand for Kultur og Borgerservice.

Rummet tager udgangspunkt i verdensmål nummer 17 - "Partnerskaber for handling".

Alle verdens lande er enige om at arbejde frem imod 17 mål for bæredygtig udvikling.

Kan inspirere borgerne

'Verdensrum' er et partnerskabsprojekt mellem Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune og en række partnere - blandt andet Moesgaard Museum, Aarhus Teater og Aarhus Havn.

De er gået sammen om at formidle de 17 verdensmål til bl.a. borgere, skoler, virksomheder og turister.

Altså vil de fortælle historierne om, hvordan Aarhus bidrager til en bedre verden.

- Det er et godt rum for formidling. Man kommer ind og lærer noget. Og man ser også nogle nye og innovative løsninger, som måske inspirerer en selv til at gøre noget for bæredygtighed, siger Jakob Flyvbjerg Christensen, der er havnedirektør i Aarhus.

Rummet er også åbent for publikum under Tall Ships Races 2019, der begynder i morgen, torsdag.

PARTNERE OG MÅLGRUPPER De foreløbige partnere:

Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune

Moesgaard Museum

Aarhus Havn

Naturhistorisk Museum

Aarhus Universitet og forskningsskibet "Aurora"

Erhverv Aarhus

Aarhus Teater

Teatret Svalegangen Målgrupperne for rummet er bl.a.: Borgere

Skoler

Gymnasier

Erhvervsvirksomheder

Turister og internationale gæster Kilde: www.verdensrum.dk

