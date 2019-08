Nyt østjysk mikrobryggeri er måske Danmarks mindste

Sækken bliver vendt i vejret, og det sidste malt bliver hældt i den 100 liter store gryde. Det dufter bittert, og varmen er intens i det seks kvadratmeter store lokale i Mørkes industrikvarter.

Manden i lokalet er Michael Skovsholt Landerholm. Ejer af Danmarks måske mindste kommercielle bryggeri, Myrki, som snart er klar til at sælge øl i Østjylland.

- Hele min hjerne kører øl og ølopskrifter og læsning om øl, siger han.

Der er kommet malt i ølkogeren. Det skal stå 70 minutter, inden humlen skal i, og hele bryggen skal koges op. Foto: Thomas Gam Nielsen

Det er historien om fritidshobbyen, der voksede ud af køkkenet og ind i et erhvervslokale. Dog ikke et særligt stort lokale.

- Det er gammelt vaskerum, men det er perfekt for mig, fordi der er ventilation og vask, så jeg nemt kan vaske og desinficere mit udstyr, siger Michael Skovsholt Landerholm.

Antal af bryggerier er mere end fordoblet

Den nye brygger er ikke den eneste med øl på hjernen. En ny optælling, som Beerticker har lavet for TV2 Østjylland, viser, at der aldrig før har været så mange bryggeri i Østjylland. Ved udgangen af 2018 var der 23 bryggerier, som selv bryggede øl. I 2012 var der kun 10.

Hos foreningen Danske Ølentusiater er den lokale formand fra Randers ikke i tvivl. Der er tale om en decideret ølrevolution i disse år i Danmark.

- Vi kan mærke en stigende interesse for øl. Vi har i hvert fald medlemsfremgang. Der er flere og flere, der får øjnene op for, at øl er godt, og at man ikke behøver at drikke vin nede fra grænsen for at få en oplevelse, siger Erik Gnudtzmann, der er formand i lokalafdeling Randers i Danske Ølentusiaster.

En del af lokalsamfundet

I Mørke har fritidsbryggeren Michael Skovsholt Landerholm taget et modigt skridt. Navnet på hans firma - Myrki Mikrobryg - signalerer et lokalt slægtskab.

- Myrki er det navn, som blev brugt om Mørke i middelalderen, og det betyder mose eller vådeng, forklarer han.

Jeg kan jo ikke være bekendt at komme med noget dårligt øl og så kalde mig Myrki. Det duer ikke. Så det giver lidt pres på mig, men jeg tror på, at det er noget ordentligt øl, som jeg kommer med. Michael Skovsholt Landerholm

Første gang han for alvor skal servere øllet for et større publikum, bliver også i Mørke. Den 24. august holder landsbyen på Djursland arrangementet Mød Os i Mørke, hvor lokale folk og foreninger kan vise deres kundskaber og produkter frem.

Michael Skovsholt Landerholm er ejer og eneste ansatte i mikrobryggeriet Myrki. Foto: Thomas Gam Nielsen

- Jeg kan jo ikke være bekendt at komme med noget dårligt øl og så kalde mig Myrki. Det duer ikke. Så det giver lidt pres på mig, men jeg tror på, at det er noget ordentligt øl, som jeg kommer med, siger Michael Skovsholt Landerholm og fortsætter:

- Og så håber jeg, at de også synes det.

Til dagligt er han ingeniør ansat ved Aarhus Kommune, og selvom han nu sælger øl, så er det noget, som han bliver ved med at lave i fritiden det næste lange stykke tid.

- Mon ikke jeg er Danmarks mindste bryggeri. Jeg har en gærtank og en koger på 100 liter, og det rum, vi står i nu, er 6 kvadratmeter. Det er ikke meget plads, men det er lige, hvad jeg skal bruge lige nu, siger han.