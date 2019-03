Nyt middel i sprogundervisning: Ostemad, lærkerede og kaffen er klar

For mange udlændinge der kommer til Danmark, kan det være svært at lære dansk, men i Hadsten har de taget et nyt middel i brug.

- Har du købt æbler i dag?

Siger 28 kursister i kor. Inden de for alvor går i gang med at synge, så skal de varme – og løsne op.

- Man kan måske prøve at gabe samtidigt, siger underviser Søren Kronsgaard Detlefsen til kursisterne.

Eleverne synger blandt andet "Jeg ved en lærkerede", og "Svantes lykkelige dag".

De kommer fra store dele af verden – her er blandt andet Joel Ignace Kemonsei fra Elfenbenskysten.

- Jeg synes, det er meget sjovt, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi har valgt at inddrage fællessang i vores undervisning, fordi, al forskning viser, at det at synge understøtter sprogundervisningen i høj grad. Eva Thestrup Sørensen, afdelingsleder, Lær Dansk, Favrskov.

Sangundervisningen foregår hos Lær Dansk i Hadsten.

- De giver den gas. Også i de mange skøre påfund og opvarmningsøvelser, hvor man netop skal give lidt slip på hæmningerne, fortæller underviser Søren Kronsgaard Detlefsen fra musikundervisning.dk.

Sangundervisningen er en supplering til den almindelige sprogundervisning.

- Vi har valgt at inddrage fællessang i vores undervisning, fordi, al forskning viser, at det at synge understøtter sprogundervisningen i høj grad, siger afdelingsleder Eva Thestrup Sørensen hos Lær Dansk i Favrskov Kommune.

- Verden er ny for dit øje. Folk er to-tre meter høje…

Her bliver blandt andet sunget sange af Benny Andersen.

- Og jeg spiser ostemad.

Lærer også om dansk kultur

Kursisterne er glade for at synge, selvom det er svært.

- Ja selvfølgelig. Det er er sjovt, og det giver energi. Det er godt for mange ting, siger Nesrin Sulaiman, som oprindeligt kommer fra Syrien.

Nesrin Sulaiman er oprindeligt fra Syrien.

- Jeg ved en lærkerede, jeg siger ikke mere…

- På en eller anden måde, så sker der noget, når der bliver sat melodi på. Så lyder det bare bedre, fortæller Eva Thestrup Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det handler ikke kun om at lære dansk og udtale æ, ø og å. Det handler også om at stifte bekendtskab med dansk kultur, fortæller afdelingsleder Eva Thestrup Sørensen.

- Det er vigtigt at præsentere vores kursister for nogle af de sange, som de vil møde, når de kommer til arrangementer. Vi vil gerne gøre dem fortrolige med dem, så de tænker, jeg kan da godt synge med.

- Livet er ikke det værste man har, og om lidt er kaffen klar.

Sangundervisning er et supplement til den almindelige sprogundervisning.